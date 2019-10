Menő dolog tőzsdén lenni, de kell, hogy legyen valamilyen fontos célja azzal a vállalatnak

Nem önmagában a tőzsdei jelenlét a fontos, mert bár menő dolog a tőzsdén lenni, de kell, hogy a vállalatnak valamilyen fontos célja is legyen vele, mondta el a Portfolio-nak a BÉT 50 konferencia egyik előadója, Krzysztof Zdanowski, a Summa Linguae Technologies elnöke.

Krzysztof, a cégük honlapján az áll, hogy ön hivatásos pilóta, aktív golfjátékos és baseball szurkoló. Ön szerint melyik a nehezebb? Jó golfjátékossá válni, vagy részvényeket kibocsátani a varsói tőzsdén, mint ahogy a Summa Linguae-nál tették 2015-ben?

Egyértelműen igazán jó golfjátékossá válni a nehezebb, mivel a varsói tőzsde nagyon sokat tesz azért, hogy segítse a vállalatokat a tőzsdére vezető úton, különösen a kisebb vállalatok támogatása fontos a tőzsdének. Bár vannak feltételek, amiket a vállalatoknak teljesíteniük kell, de sem a tőzsdei bevezetéshez szükséges feladatok ellátása, sem az anyagi terhek nem okoznak jelentős problémát, különösen akkor, ha a cégek megtalálják a megfelelő partnereket, brókercégeket, jogi tanácsadókat, akik értik a szakmájukat.

Mikor gondoltak először arra, hogy tőzsdére viszik a cégüket?

A Summa Linguae üzleti modelljének központi eleme, hogy akvizíciókra építjük a vállalat növekedését, így már a cég alapításakor arra gondoltunk, hogy a vállalat fejlődése során egy bizonyos ponton helyes lépés lehet a tőzsdére lépés, hogy friss forrást vonjunk be. Viszont el kellett érnünk egy bizonyos méretet, meg kellett tennünk néhány lépést ahhoz, hogy bebizonyítsuk, el tudjuk érni a céljainkat. Ha utólag visszanézünk, a vállalat fejlődési pályájának relatíve korai fázisában mentünk tőzsdére, akkor a cég árbevétele még csak közel 1 millió euró volt, a vállalat még nem termelt profitot, és még csak az első akvizícióinkon voltunk túl Lengyelországban, de úgy döntöttünk, hogy fontos az IPO, mégpedig részben azért is, mert így láthatóvá váltunk a partnereink számára a szektoron belül, amely mérete közel 50 milliárd dollár, viszont rendkívül sok vállalat alkotja, és közülük csak néhány társaság jegyzett tőzsdén. Ráadásul nem csak a szektortársak, hanem a befektetők számára is láthatóvá váltunk az IPO-val, még mindig a Summa Linguae az egyetlen olyan nyelvi szolgáltatásokat nyújtó cég, amelyik a varsói tőzsdén jegyzett, így portfólióbefektetők számára is érdekes a vállalatunk, már csak azért is, mert rajtunk keresztül globálisan fektethetnek be, ugyanis a cégünk bevételeinek csupán közel tizede származik Lengyelországból, eközben jelen vagyunk Észak-Amerikában és Ázsiában is. Amikor tőzsdére mentünk, akkor a vállalat bevétele még csak 1 millió euró körül alakult, miközben mostanra 20 millió euróra nőtt a bevétel, a vállalat méretének növekedése pedig a részvényárfolyam alakulásán is tükröződik, a kibocsátáskor 1 euró körül álltak a jegyzések, jelenleg pedig már 4-5 euró között kereskednek a vállalat részvényeivel.

Hogyan zajlott az IPO? Mik voltak a nehézségek?

A folyamat nagyjából fél évig tartott, a vállalatunknak is keresztül kellett mennie a szükséges lépéseken, megfelelő vállalati struktúrát kellett kialakítanunk, hogy felkészüljünk a tőzsdei működésre, személyi kérdések is előkerültek, hiszen fontos az, hogy olyan személyek vezessék a tőzsdei vállalatokat, akik alkalmasak a befektetők bizalmára, és természetesen az IPO prospektust is el kellett készítenünk, az is sok időt vesz igénybe.

Milyen előnyökkel és hátrányokkal jár a tőzsdei jelenlét?

Nem önmagában a tőzsdei jelenlét a fontos, mert bár menő dolog a tőzsdén lenni, de kell, hogy a vállalatnak valamilyen fontos célja is legyen vele. A mi esetünkben egyértelmű előny volt, hogy friss tőkéhez juthattunk, de az is fontos volt, hogy a tőzsdei jelenléttel az üzleti partnereink bizalmát is könnyebben elnyerjük, hiszen mi több milliárd dollár bevételű vállalatokkal is együttműködünk, nekik pedig fontosak a megbízható partnerek. A növekedésünk akvizíciókra épül, a tőzsdei jelenlét pedig lehetőséget adott nekünk arra, hogy a megvásárolt vállalatokért tőzsdén jegyzett részvényeinkkel fizessünk, nem tőzsdén jegyzett vállalatként jóval nehezebb lett volna például részvénycserés üzleteket kötnünk. Viszont, hogy a hátrányokról is beszéljünk, nyilvánvalóan költségekkel is jár a tőzsdei jelenlét, ráadásul egyfajta nyomás alatt is áll a vállalat, hiszen negyedévente közzé kell tennünk a számainkat, amit figyelnek a befektetők és a konkurencia is, szóval ha van egy-két rosszabb negyedévünk, akkor arról tudnak a piaci szereplők, és bizonyos szintű bürokráciával is szembesülünk, hiszen a vállalat szempontjából fontos eseményekről, például új partnerekkel kötött szerződésekről vagy akvizíciókról rendszeresen be kell számolnunk.

Milyen segítséget nyújtott a lengyel tőzsde az IPO során?

A tőzsdére lépés folyamata rendkívül előkészített, ráadásul a varsói tőzsde képzett tanácsadókkal, brókercégekkel és ügyvédirodákkal dolgozik együtt, akik egyfajta közvetítő szerepet is betöltenek a tőzsde és a tőzsdére készülő cégek között. Fontosnak tartom azt is, hogy olyan szintű segítségben részesültünk az IPO során, hogy a tőzsdei bevezetésre való felkészülés és az IPO-folyamat nem hátráltatott minket a működésünkben. Anyagi támogatást nem nyújt a lengyel tőzsde az IPO-hoz, de vannak olyan uniós alapok, amelyekből származó forrásokra pályázhatnak a tőzsdére igyekvő vállalatok. Amennyire tudom, a Budapesti Értéktőzsdének is széleskörű szolgáltatási palettája van, amelyen keresztül segíteni tudja a tőzsdére igyekvő, növekedni akaró vállalatokat.

Tervezik, hogy más tőzsdén is bevezessék a Summa Linguae részvényeit? Például a Nasdaq-on vagy a BÉT-en?

Jelenleg nem, de már gondolkodtunk rajta. Az elmúlt években több alkalommal bocsátottunk már ki részvényeket és kötvényeket a növekedési stratégiánk megvalósításához, de az időzítés nagyon fontos.

Ha most, 2019-ben kellene dönteni, újra a Summa Linguae tőzsdei bevezetése mellett döntene?

A vállalatunk nem lenne ugyanabban a helyzetben, ha 2015-ben nem mentünk volna tőzsdére, hiszen a növekedésünkhöz szükségünk volt finanszírozásra, erre pedig a tőzsdei jelenlét adott nekünk lehetőséget. Most, 2019-ben is mindenképpen mérlegelném a tőzsdére lépést.