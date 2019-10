Kitört a Telekom

Az elmúlt hetekben relatív erőt mutatott a Magyar Telekom, akkor is emelkedett, amikor a világ vezető részvényindexei estek, ma pedig tovább folytatódott a rali.

Tegnap írtunk arról, hogy kritikus szinten, kitörés előtt áll a Magyar Telekom, és ma be is következett a kitörés, annak ellenére, hogy a BUX index csak mérsékelten emelkedik, és a hazai blue chipek is csak néhány tizedszázalékot emelkedtek, a Magyar Telekom felülteljesítő, közel 1 százalékkal került feljebb az árfolyama.

Ráadásul magas forgalom mellett, még csak 2 óra telt el a kereskedésből, de már közel 100 millió forint értékben kereskedtek Telekommal, miközben az átlagos napi forgalom közel 250 millió forint, a napon belüli forgalom alakulása alapján is forgalmas nap a mai.

Amennyiben folytatódik az emelkedés, akkor a következő izgalmas szint valamivel 450 forint fölött húzódik, a május közepi osztalékfizetéssel kialakult rés teteje húzódik ott, még feljebb pedig a korábbi lokális csúcsokat érdemes figyelni 474 forint körül.

És hogy mi a fantázia a Magyar Telekomban?

A Magyar Telekomban az elmúlt években több kockázat is volt, ami nyomás alatt tartotta az árfolyamot, ezek azonban egymás után árazódnak ki a papírból. Ilyen kockázat volt a Digi mobilpiaci belépése is, azonban miután az NMHH kizárta a szolgáltatót az idei frekvenciaaukcióból, jelentősen csökkent annak az esélye, hogy a Digi jó minőségű, országos mobilhálózatot építsen ki belátható időn belül. Szintén ehhez a sztorihoz kapcsolódik még egy pozitívum a Telekom (Vodafone és Telenor) szempontjából, ugyanis azzal, hogy a Digi nem indul a frekvenciaaukción, vélhetően mérsékeltebb árak alakulnak ki az aukción a felkínált frekvenciablokkokra.

További pozitívum, hogy a Telekom előzetes megállapodást kötött a 4iG-vel a leányvállalata, a T-Systems eladásáról, a tranzakcióból befolyó tízmilliárdokból további fejlesztésekre vagy akár magasabb osztalék kifizetésére is költhet a Telekom.

Az alapfolyamatok is kifejezetten jól néznek ki a Telekomnál, a legutóbbi, második negyedéves beszámoló alapján nem csak a magyar, de az észak-macedón operációban is nőnek a vezetékes és a mobil bevételek is

A Magyar Telekom részvénye EV/EBITDA alapon továbbra is az egyik legolcsóbb európai távközlési papír.

Az intézményi befektetők is értékelik a Telekom-sztorit, legutóbbi alapkezelői felmérésünkben a Magyar Telekom lett a nagybefektetők top pickje.

Címlapkép: Joan Cros/NurPhoto via Getty Images