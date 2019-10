Mennyiért vásároltak már megint Mészárosék?

Pénteken érkezett egy bejelentéstömeg, mely jelentős átrendeződést eredményezett a magyar energetikában a három nagy szereplő, az E.ON, az MVM és az Opus között. Ami biztos, hogy az E.ON és innogy elosztók (Titász, Émász) értékesítései mögött nem az Európai Bizottság versenyhatósági döntése áll. Kíváncsiak voltunk, mennyiért szerezhette meg a Titászt az Opus, így csináltunk egy kalkulációt.

Nemzetközi háttér

A történések gyors összefoglalója:

2018 tavaszán jelentették be, hogy az RWE megvásárolja az E.ON és az innogy megújuló energiatermelési üzletágát, az E.ON pedig az RWE innogy-ban fennálló részesedését.

2019 szeptember 18-án az E.ON megszerezte az RWE 76,8%-os tulajdonrészét az innogy SE-ben. Magyarországon az innogy az Elmű és az Émász többségi részvényeseként volt jelen.

Az E.ON Hungária Zrt. 2019. október 2-án megvásárolta az EnBW (Energie Baden-Württemberg) csoport 27%-os Elmű és Émász részvénycsomagját.

2019 október 4-én pedig bejelentették, hogy az E.ON eladta a Titászt az Opusnak, az Émász elosztót és a Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft 50%-os részesedését az MVM csoportnak, illetve az MVM 25%-os kisebbségi részesedést szerzett az E.ON Hungáriában.

Első ránézésre úgy tűnhet, mintha az E.ON-RWE tranzakcióval kapcsolatos brüsszeli döntés állna az E.ON elosztótársaságainak értékesítése mögött. A Titász szempontjából mindez azért érdekes, mert az Európai Bizottság versenyhatósági vizsgálata nem kötelezte az E.ON-t arra, hogy magyarországi elosztótársaságait értékesítse, csupán kiskereskedelmi tevékenységét, aminek még sorra kellene kerülnie hamarosan. Azonban az E.ON-innogy tranzakcióval a hat magyar áramelosztó társaságból öt az E.ON kezébe került volna, mely nemkívánt koncentrációt hozott volna létre a magyar áramelosztásban, ezért értékesíthette az E.ON a Titászt az Opusnak, az Émászt pedig az MVM-nek.

Amit a Titászról tudni érdemes

A társaság látja el árammal Magyarország észak-keleti részét, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében biztosítja jelenleg az áramszolgáltatói infrastruktúrát. Ellátási területe 18 728 négyzetkilométer, amelyen 25 436 km hosszúságú hálózatot üzemeltet, és amelyen közel 400 településen több mint 760 ezer otthonban és munkahelyen látja el ügyfeleit.

A Titász árbevétele a szabályozott elosztói tevékenységének köszönhetően stabil, 46 és 48 milliárd forint között ingadozott az elmúlt négy évben. Hasonló tendencia figyelhető meg az adózott eredményében is, 5,4 és 6 milliárd forint között alakult az előbb említett időszakban.

Mennyibe kerülhet?

Az összehasonlító (peer group) elemzés eszközeihez fordultunk, és a két legismertebb árazási mutató, a P/E és EV/EBITDA számok alapján becsültünk egy sávot a Titász értékére vonatkozóan. A Titász áram elosztási tevékenységet végez, mivel tőzsdén jegyzett tiszta elosztótársaság nincsen, így európai áram disztribúcióval is foglalkozó vállalatok kerültek be az összehasonlító csoportba. Még az Elmű és az Émász is végez kereskedelmi tevékenységet az elosztási funkció mellett.

Visszatekintő mutatókat számoltunk, melyben a 2018-as adózott eredményeket és EBITDA-t vettük figyelembe, melynek oka, hogy a Titászra vonatkozólag is csak múltbeli adatok álltak rendelkezésünkre. Jól látszik, hogy igen nagy a szórás az árazási mutatókat tekintve, több társaság is veszteséges volt, ezek P/E rátáit az átlagszámításnál nem vettük figyelembe. Az extrém magas P/E-n forgó papírok (RWE, Engie, Verbund) jelentősen felfele húzzák az átlagot, ezért véleményünk szerint a medián értékek használata lehet inkább helyénvaló.

Ezek után nem maradt más hátra, mint az átlagos és medián mutatószámok felszorzása a Titász megfelelő 2018-as értékeivel.

A Titász becsült értéke valahol 74 és 127 milliárd forint között lehet, bár közelebb lehet a sáv aljához, mivel véleményünk szerint a medián mutatók használata módszertanilag indokoltabb.

A vállalat sajáttőkéje 2018 év végén közel 37 milliárd forintot tett ki, melynek több mint dupláját érheti a társaság.

Honnan lesz ennyi pénze az Opusnak?

Többek között szabad pénzeszközeiből, likvid befektetések értékesítéséből, és kötvénykibocsátásból finanszírozhatja az Opus a felvásárlást. A likvid befektetések esetében elsősorban a 4iG-ben, az Appeninnben, vagy a CIG Pannóniában meglévő részesedésre érdemes gondolni, ezekre már korábban is úgy tekintett a vállalat, hogy megfelelő feltételek mellett értékesíthetők. A kötvényfinanszírozás eseténél az Opus nemrég megfelelt az MNB kötvényprogramjában való feltételnek tekintett hitelminősítésnek, és zártkörű aukció keretében 28,6 milliárd forintos kötvénykibocsátást tervez, részben ez is szolgálhat majd a Titász felvásárlásához. Az Opus hatalmas pénzállománnyal rendelkezik, mely akár önmagában elegendő lehet a tranzakció kifizetéséhez. Amennyiben a vállalat összes potenciális finanszírozási forrását figyelembevesszük, 130 milliárd forintos értéket kapunk, mely bőven elegendő lehet a Titász felvásárlásához.

