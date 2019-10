Újabb szöget ütöttek az e-cigaretta koporsójába

Leállítja az e-cigaretták tartozékainak értékesítését az Alibaba az Egyesült Államokban, miután egyre több olyan esetről érkeznek hírek, amelyek e-cigarettákkal hoznak kapcsolatba tüdőbetegségeket és haláleseteket és szabályozói vizsgálatok is indultak az ügyben.

Az elmúlt napokban több amerikai kiskereskedelmi óriás, köztük a Kroger, a Walgreens Boots Alliance és a Walmart is bejelentette, hogy leállítja az e-cigaretták értékesítését az üzleteiben. Az Alibaba már eddig sem adott el kész e-cigarettákat az Egyesült Államokban, de most minden kapcsolódó termék (mint a gyógynövényes inhalátorok vagy az üres patronok) eladását is felfüggeszti.

Ezeket az intézkedéseket megelőzően bárki könnyedén tudott vásárolni magának e-cigarettát, alkatrészeket és tartozékokat az olyan internetes kiskereskedelmi oldalakon, mint az Amazon vagy az Alibaba.

Pedig a legújabb események azt mutatják, hogy ezek a termékek nem veszélytelenek. Az amerikai egészségügyi és betegségmegelőzési hivatal szerint az e-cigarettákkal összefüggésbe hozható rejtélyes tüdőbetegségek eseteinek száma már meghaladja az ezret és a múlt héttel bezárólag 18 haláleset vezethető vissza rájuk - írja a Reuters.

A címlapkép forrása: Sergio Flores/Bloomberg via Getty Images