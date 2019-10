Azerbajdzsánban terjeszkedne a Mol

In English

A Reuters információi szerint a Mol érdeklődne az amerikai Chevron nagyságrendileg 2 milliárd dollárt érő részesedéséért egy azeri olajmezőben. A Chevron jelenleg 9,57%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik, amit a BP üzemeltet.

Nem meglepő a hír annak fényében, hogy a Mol többször említette, hogy fent szeretné tartani a jelenlegi kitermelési szintjét, melyhez inorganikus vásárlásokat helyezett kilátásba.

Miért szállnak ki az Amerikaiak?

Nemcsak a Chevron, hanem az Exxon is kiszállna az Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) mezőből, miután úgy döntöttek, hogy az Egyesült Államokbeli palaprojektekre fókuszálnák erőforrásaikat. A két társaság már 25 éve van jelen Azerbajdzsánban. Az Exxon 6,8%-os részesedéssel rendelkezik a mezőben, kezdetben erre is pályázott a magyar olajtársaság, azonban jelenleg csak a Chevron részesedése van fókuszban. A Bank of America Merill Lynch vezeti az értékesítési tranzakciót.

Az azeri olajmező

Az 1970-es években fedezték fel a területet, mely akkor még a Szovjetunió része volt. A Kaszpi-tenger térségének legnagyobb találatáról van szó, Bakutól 120 kilométerre keletre található, 120 méter mélységű víz fedi, és 2000-3500 méter mélyről hozzák fel az olajat és a gázt. 2018-ban átlagosan naponta 584 000 hordó olajegyenértékes termelésére volt képes a mező, mely a globális olajtermelés fél százalékát teszi ki.

Jól jöhet az amerikai olajcégek távozása a Molnak, így talán barátibb áron férhet hozzá a már termelési fázisban lévő eszközhöz. Politikailag is jelentősége lehet a tranzakciónak, ugyanis Orbán Viktor közeledési szándékát fejezte ki a közép-ázsiai országokhoz. A Mol Azerbajdzsánban még nincs jelen, azonban a vásárlás remek lehetőség kínálhat a jelenlegi 115 ezer hordós kitermelési szint hosszútávú fenntartásához, a jelentősen apadó kőolajkészletek pótlásához, és így a finomítói operáció eredményeinek a kiegyensúlyozása, diverzifikációja a jövőben is fennmaradhat.

A Mol árfolyama érdemben nem reagált a hírre, a cég részvényárfolyama 0,4 százalékkal került ma lejjebb. A Mol idén összességében gyengén teljesít, az olajtársaság 8,4 százalékot esett.

Címlapkép: Mol