Bedobták a törölközőt, újabb Tesla-gyilkos vérzett el

Két éve nagy bejelentést tett a porszívóiról ismert brit háztartásigép-gyártó, a Dyson ugyanis azt tervezte, hogy elektromos autókat kezd gyártani, sokan már a Tesla kihívóját látták a Dysonban, amelyik most bedobta a törölközőt.

Bedobták a törölközőt

Nem kis dolgot tervezett 2017 januárban a porszívóiról ismert brit háztartásigép-gyártó, a Dyson, akkor ugyanis azt jelentették be, hogy elektromos autókat fognak gyártani. Sokakat megosztott a bejelentés, voltak, akik viccnek gondolták, hogy nulla autóipari tapasztalattal bárki is komolyan gondolhatja, hogy gyorsan meghatározó szereplő legyen az autópiacon, és olyanok is voltak, akik már a Tesla elsőszámú kihívóját látták a Dysonban.

Tavaly augusztusban már arról számolt be a cég, hogy 85 millió fontot költött két reptéri hangár helyreállítására, a beruházás összesen 200 millió fontba fog kerülni, és további 550 millió fontot költ majd a vállalat a reptéri tesztpályára, a cég autós alkalmazottai pedig már a reptéren dolgoznak. Beindultak a találgatások is, amik alapján a Dyson többféle autótípust is gyártana, bennfentesek szerint első körben három különböző típussal lépne piacra a cég, a kínálatban pedig biztosan lesz egy SUV és egy high-end modell is.

Most azonban kiderült, hogy a Dyson bedobja a törölközőt, és lefújja a 2 milliárd fontos projektet. A cég vezére, James Dyson a vállalat dolgozóinak írt levelében elismerte, hogy nem lát arra esélyt, hogy üzletileg megtérülő módon gyártsanak elektromos autót, ehelyett a Dyson core kompetenciáira fókuszálnak, ha egy későbbi időpontban bukott volna el a projekt, az sokkal fájdalmasabb, adott esetben végzetes lett volna.

Van verseny

És hogy miért bukott el a projekt? Részben azért, mert túlságosan egyszerű elektromos autót gyártani, írja a Bloomberg. A Goldman Sachs becslése szerint egy belsőégésű motoros autó közel 30 ezer, egy elektromos autó viszont csak közel 11 ezer alkatrészből áll, és mivel jóval kevésbé komplex az elektromos autó, a belépési korát is jóval alacsonyabb, ennek tudható be, hogy jó néhány startup jelent meg az iparágban. Az Egyesült Államokban a Tesla mellett a Lucid Motors, Kínában a Byton és a NIO vágott bele az elektromos autók gyártásába, 2011 óta a Bloomberg New Energy Finance adatai alapján 18 milliárd dollár tőkét gyűjtöttek az elektromos autós startupok, a cégek összesen 43 modellt jelentettek be, és akkora kapacitás kiépítését tervezik, amivel éves szinten 3,9 millió autót lehet gyártani. Összességében tehát nagyon erős versenyben kellett volna helyt állnia a Dysonnak, ráadásul ahhoz, hogy a projekt működőképes maradjon, gyors megtérülésre lett volna szükség, a piac azonban még relatíve kicsi, idén az elektromos autók a teljes újautó piacnak még mindig csak kevesebb mint 4 százalékát adták.

Felébredtek az autógyártók

Ráadásul nem csak az új elektromos autós startupokkal, de a hagyományos autógyártókkal is versenyeznie kellett volna a porszívógyártónak, amelyeknek nagyságrendekkel nagyobb forrás áll rendelkezésükre, mint a Dysonnak. Csak a Volkswagen 52 milliárd dollárnyi elektromosautós fejlesztést jelentett már be, és 2025-re éves szinten 2 millió darabos gyártást tervez.

Címlapkép: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images