Betörtek Magyarországra a jövő technológiái: így tarthatjuk a lépést a digitális forradalommal

Mind a nagyvállalatoknak, mind a kkv-szektornak pozitív változásokat tartogat az Ipar 4.0, a projektek sikerességéhez viszont fontos, hogy megfelelően előkészített stratégia mentén, az erőforrások optimalizációja mellett, ideális esetben egy dedikált csapat vezetésével valósuljanak meg a fejlesztési folyamatok – mondta el Godány Tamás, a ZEISS Industrial Quality Solutions divíziójának magyarországi cégvezetője a Portfolio-nak. A szakember hozzátette: a kkv-k egyik nagy előnye a nagyvállalatokkal szemben a rugalmasság, melynek segítségével képesek gyorsan reagálni a szükséges változásokra.

Portfolio: Melyek azok az Ipar 4.0-hoz kapcsolódó technológiák, amelyek a legnagyobb változást hozhatják egyes országok gazdaságainak, társadalmainak mindennapjaira nézve?

Godány Tamás: Az Ipar 4.0 kifejezés hallatán nagyon sok technológia, fejlesztési lehetőség merül fel az emberekben, mint például a digitalizáció, robotok, automatizálás, adatgyűjtés, elemzés stb. Véleményem szerint számos kiváló megoldás létezik már, melyeket vagy az azokból származó információt jól felhasználva egy hatékony, jól működő vállalkozást hozhatunk létre. A legfontosabbnak a nagy mennyiségű, folyamatosan keletkező adat elemzését tartom, mert ezek alapján lehet olyan intézkedéseket végrehajtani, amelyek segítségével javíthatók a folyamatok vagy éppen növelhető a hatékonyság.

Melyek most Magyarországon a legelterjedtebb Ipar 4.0-hoz kapcsolódó technológiák? Mely iparágak használják ezeket? Mely szektorokat alakíthatja át a legjobban Magyarországon a negyedik ipari forradalom?

Magyarországon is ugyanaz a trend, mint a többi, erős iparral rendelkező országban. A verseny itt is nagy a vállalatok között, melyet kizárólag úgy lehet megnyerni, hogy megelőzően gondolkodva, hatékony folyamatokat hoznak létre. A megoldások elérhetőek a robotok- vagy éppen az automatizálás témakörében ugyanúgy, mint az adatok gyűjtése, illetve kiértékelése területén. Meglátásom szerint a negyedik ipari forradalom minden iparágnak, minden szektornak pozitív változást tartogat és rövidebb vagy hosszabb távon ugyanúgy eredményessé tehet egy kis- közép- vagy nagyvállalatot.

Milyen Ipar 4.0-hoz köthető projekteken dolgozik a ZEISS Industrial Quality Solutions? Mely projektek zajlanak ezek közül Magyarországon? Mely magyar cégek használják a ZEISS IQS megoldásait?

Az Ipar 4.0-hoz kapcsolódó projektek tekintetében elégedettek lehetünk mind globálisan mind Magyarország vonatkozásában. Az adatgyűjtés és kiértékelés (PiWeb), az automatizálás (ipari robotok a mérőgép mellett, gyártósorba integrált mérőgépek stb.) vagy éppen a gyártásoptimalizálás (GUARDUS MES) területén is folyamatosan segítjük partnereinket megoldásainkkal. Vevőink közül sokan, az egészen kis vállalkozástól a több ezer főt foglalkoztató gyárakig választják termékeinket folyamataik fejlesztéséhez.

Godány Tamás Carl Zeiss Industrielle Messtechnik Austria GmbH Magyarországi Fióktelepe, cégvezető Gépészmérnökként végeztem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Tanulmányaim során és közvetlenül azt követően lehetőségem nyílt megismerni különböző megmunkálási, gyártási folyamatokat.

Mire kell figyelnie egy nagyvállalatnak annak érdekében, hogy sikeresen tudjon kivitelezni egy Ipar 4.0-hoz köthető fejlesztési projektet?

A nagyvállalatok esetében a legfontosabb, hogy elegendő erőforrást biztosítson a digitalizálási, fejlesztési folyamataik kidolgozásához. Ehhez nélkülözhetetlen egy projekt csapat felállítása. Nagy figyelmet kell fordítani az igények megfogalmazására már a projekt első percétől fogva annak érdekében, hogy a kívánt eredményt el tudják érni, cégük hatékonyságát megfelelő mértékben tudják növelni.

Hogy tudnak a hazai kkv-k kisebb költségvetésből fejleszteni?

Természetesen a kkv-k esetében is van számtalan megoldás, melyek segítségével kisebb költségvetésből is komoly eredmények érhetők el, gondolok itt például az adatgyűjtésre és elemzésre vagy éppen a robotokkal történő munkaerő pótlásra. Fontos szem előtt tartanunk, hogy a kkv-k egyik nagy előnye a nagyvállalatokkal szemben a rugalmasság, melynek segítségével képesek gyorsan reagálni a szükséges változásokra.

Milyen kockázatokat rejt magában a magas fokú automatizáció kiber-, illetve személybiztonsági szempontból? Hogy védekezhetnek e kockázatok ellen a vállalatok?

Természetesen fontos szempont az adatok biztonsága, így minden esetben ennek elemzése is részét kell képezze a fejlesztés előkészítési folyamatának. A vállaltoknak lehetőségük van az adatok helyi szervereken történő tárolására vagy felhő alapú megoldásokban is gondolkodhatnak, de minden esetben be kell vonni IT szakembereket annak érdekében, hogy az eltárolt információ hosszú ideig megfelelő védelmet kaphasson.

Mit tehet a magyar állam annak érdekében, hogy az innovációt elősegítse?

A magyar állam feladata véleményem szerint, hogy az Ipar 4.0-val járó digitalizációhoz, fejlődéshez hosszú távú programot dolgozzon ki, megfelelő anyagi támogatást nyújtson és biztosítsa a megfelelő infrastruktúrát.

Magyarországon több százezer ember dolgozik SSC-kben, összeszerelő üzemekben, számos előrejelzés vonatkozik arra, hogy az ő munkahelyeiket veszélyezteti az automatizáció. Ön szerint milyen transzformatív hatással lehet az Ipar 4.0 a magyar munkaerőpiacra? Mit tehetnek a vállalatok vagy az állam, hogy a potenciális munkaerőpiaci feszültségeket enyhítsék?

Az automatizáció egyrészt segítséget nyújt a jelenlegi munkaerőhiány pótlásában, másrészt viszont hosszú távon átalakíthatja a humán erőforrást. Az Ipar 4.0 kihívásaira a dolgozók fejlesztése, oktatása vagy éppen átképzése lehet a megoldás, mert a jó szakemberekre a robotizáció mellett is szükség lesz. A vállalatoknál kiemelt szerepet kell kapjon a HR részleg a megfelelő stratégia kidolgozásához viszont az újabb generációk felkészítése az állam feladata lesz a megfelelő oktatás segítségével.

Rengeteg szó esik arról, hogy a negyedik ipari forradalom okoseszközei és gyártásmenedzsment-szoftverei lehetnek a megoldás a klímaváltozás elleni küzdelemben. Mások szerint a megnövekedett hatékonyság és fogyasztás megnövekedett erőforrás-felhasználást és szeméttermelést eredményez majd és csak még jobban terheli a Földet. Ön szerint melyik forgatókönyv a valószínűbb?

Nagyon fontos, hogy az Ipar 4.0 keretein belül a vállalatok teljes működését egyben kell vizsgáljuk és ne csak az egyes elemeit próbálják külön-külön fejleszteni. Amennyiben nem így teszünk előfordulhat, hogy az egyik oldalon pozitív eredmények születnek miközben a másik területen romlik a hatékonyság. Ami a hosszú távú jövőt illeti én abban látom a megoldást, hogy az egyes részterületek bevezetésre váró vagy már bevezetett fejlesztéseit összevonjuk és az azokból származó adatokat együtt felhasználva tegyük vállalatunkat hosszú távon fenntarthatóvá, sikeressé.