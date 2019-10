Ebben a részvényben lát most fantáziát Warren Buffett

Warren Buffett cége, a Berkshire Hathaway tovább venné a Bank of America részvényeit, a Bloomberg beszámolója szerint a guru cége engedélyt kért a Fedtől, hogy a Berkshire 10 százalék fölé növelhesse a pénzintézetben fennálló részesedését.

A Berkshire Hathaway a Fed engedélyét kérte ahhoz, hogy 10 százalék fölé növelhesse a Bank of Americában fennálló részesedését. Warren Buffett cége júliusban jelentette be, hogy átlépte a 10 százalékos tulajdonosi határt, amely szint elérése gyakran szabályozói vizsgálatot von maga után.

A guru cége az elmúlt hetekben benyújtott kérelmében arról biztosította a Fedet, hogy a Berkshire Hathaway passzív módon fektet be a pénzintézetbe, bár a Bloomberg által idézett dokumentum nem részletezi pontosan, hogy Warren Buffett cége mennyi Bank of America részvényt kívánna vásárolni.

Warren Buffett nyolc éve 5 milliárd dollár értékű ügyletben fektetett be Bank of America osztalékelsőbbségi részvényekbe, növelve ezzel a pénzintézet iránti bizalmat, miután a bank a válság után subprime jelzáloghitel-veszteségekkel küzdött. 2017-ben a legendás befektető az osztalékelsőbbségi részvényeket több mint 16 milliárd dollárnyi Bank of America törzsrészvényre cserélte le. A Berkshire Hathaway egyedi részvénybefektetései között a Bank of America papírjai a második helyen állnak, az Apple-részvények után.

A guru esetleges Bank of America részvényvásárlásai mellett a befektetők társaság harmadik negyedéves beszámolójára fókuszálnak: a Bank of America a szerdai piacnyitás előtt tette közzé legfrissebb számait, a cég bevétele 23 milliárd dollár lett a harmadik negyedévben, felülteljesítve a 22,8 milliárd dolláros elemzői várakozásokat, míg a társaság egy részvényre eső eredménye a várt 51 centtel szemben 75 cent lett.

A pénzintézet papírjai 2 százalékos erősödéssel zárták a keddi kereskedést, míg a társaság gyorsjelentése után a Bank of America 2 százalékkal került feljebb a szerdai, nyitás előtti kereskedésben.

(Bloomberg)

Címlapkép forrása: Pankaj Nangia/Bloomberg via Getty Images