15 milliós bírságot kapott az alkusz az MNB-től, mert csak egy biztosító termékeit ajánlotta

Az MNB 15 millió forint bírsággal sújtotta a MIC Biztosítási Alkusz Kft.-t, egyebek közt azért, mert egymással versengő biztosítások elemzése helyett egyetlen biztosító konstrukcióit kínálta ügyfeleinek. Pontatlanságok, hiányosságok merültek fel a biztosításközvetítő adatszolgáltatása, az oktatási nyilvántartása, összeférhetetlenségi szabályzata, közvetítőinek bejelentése, illetve az ügyféltájékoztatás és panaszkezelés kapcsán is – derül ki az MNB közleményéből.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) korlátozott terjedelmű célvizsgálatot folytatott le a MIC Biztosítási Alkusz Kft. -nél (MIC), a 2016. január 1-jétől az ellenőrzés lezárásáig terjedő időszakot áttekintve.

A vizsgálat során az MNB megállapította, hogy a MIC nem felel meg az alkuszi működés feltételeinek, mivel nem elemez és ad át elegendő számú, egymással versengő biztosítási ajánlatot megbízóinak. Az alkusz jogállása szerint az ügyfelek megbízásából dolgozó, a nekik legmegfelelőbb terméket megkereső független közvetítő. A MIC ennek ellenére voltaképp függő ügynökként tevékenykedik, vagyis döntően egyetlen biztosító konstrukcióit kínálja. Emellett a biztosítási szerződések megkötésének előkészítésekor nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően adta át a biztosító igényfelmérő dokumentumát az érintett ügyfeleknek.

Hiányosságokat talált a jegybank az alkusznak az összeférhetetlenségi, illetve érdekkonfliktusok kezelésére vonatkozó belső szabályozásában is. Ugyancsak pontatlanul vezette az MIC – az egyes közvetítőinek termékértékesítési jogosultságaival szorosan összefüggő – szakmai képzési, továbbképzési nyilvántartását. Az alkusz emellett egyes esetekben nem a törvényi határidőben jelentette be biztosításértékesítői esetében azok fennálló jogviszonyának kezdetét és végét.

Mint az MNB feltárta, nem felelt meg teljeskörűen a jogszabályi passzusoknak a biztosításközvetítő panaszkezelési szabályzata, s nem megfelelően vezették az ügyfelek által tett panaszokra vonatkozó nyilvántartást sem. Egyes ügyfelek emellett a panaszuk elutasítását követően nem kaptak megfelelő tájékoztatást az ezt követően rendelkezésükre álló jogorvoslati lehetőségekről.

Mindezek nyomán a jegybank ma publikált határozatában kötelezte az alkuszt többek között arra, hogy a biztosítási szerződések megkötése előtt kellő számú, a piacon hozzáférhető konstrukciót elemezzen, s adja át annak eredményét az ügyfelek számára. Az MNB kötelezte a MIC-et az egyéb feltárt jogsértések megszűntetésére is, illetve – határidők kitűzésével – arra is, hogy erről írásban számoljon be a jegybanknak.

Az MNB a feltárt hiányosságok miatt 7 millió forint felügyeleti és 8 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot is kiszabott az alkusz társaságra. A bírság mértékét befolyásolta egyebek közt, hogy önmagában is jelentős, valamennyi ügyfelet érintő érdeksérelemnek számít, ha nem kapnak tájékoztatást a piacon hozzáférhető különböző biztosítások lényeges jellemzőiről, illetve, ha hiányos egy alkuszcég panaszkezelési szabályzata. Enyhítő körülményként vette figyelembe ugyanakkor, hogy a MIC már az MNB vizsgálata során tájékoztatást nyújtott a feltárt hiányosságok orvoslására tett intézkedéseiről.