Így ugorhatnak szintet a magyar kis- és közepes vállalatok

Az MFB csoportszinten gondolkodik, ami azt jelenti, hogy összehangoljuk a tőke- és hitelági segítséget is, és ennek jegyében ma elindítottunk egy új kombinált hitelterméket – jelentette be a HiVentures-Portfolio közös mai konferenciáján Sipos-Tompa Levente. Az MFB elnök-vezérigazgatója rámutatott, hogy ennek az új terméknek a keretében azok a cégek, amelyek a HiVentures-től már tőkeági segítséget kapnak, ennek a ma bejelentett programnak a keretében legalább 100 millió, legfeljebb 10 milliárd forintnyi hitelt is kaphatnak hosszú futamidőre, fix kamattal euró és forint alapon is.