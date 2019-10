Most kiderül, hogy hat a gyenge forint a hazai cégekre

Hamarosan kezdődik a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon a hazai cégeknél is, a nagyágyúk október végétől teszik közzé legfrissebb számaikat. Összegyűjtöttük, mik a legfontosabb tényezők, amik mozgathatták a nagy hazai tőzsdei cégek eredményét a negyedévben.

Kezdődik

Hamarosan elkezdődik a hazai harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon, október végétől teszik közzé legfrissebb számaikat a hazai tőzsdei vállalatok. A blue chipek közül a Mol az első október 31-én, a Magyar Telekom november 6-án, az OTP és a Richter pedig november 8-án teszi közzé számait. Megnéztük, mik a legfontosabb trendek, amik mozgathatják a vállalatok negyedéves eredményét.

OTP

Az OTP harmadik negyedéves kimutatásaiban már szerepelnek a megvásárolt montenegrói és moldáviai bank számai, és bár a szerb akvizíciót szeptember végén már lezárták, a szerb bank számai csak az OTP Csoport mérlegében jelennek meg, az eredménykimutatásában még nem, a szlovén tranzakció lezárására pedig még nem került sor, így annak a számai nem jelennek meg az OTP kimutatásaiban.

A magyar operációnál arra érdemes figyelni, hogy a babaváró hitel mekkora volumennövekedést okozott a hitelkihelyezésekben, egy másik érdekes kérdés az, hogy a MÁP+-nak mekkora kiszorító hatása volt a magyarországi lakossági betétállománynál, a második negyedévben egyébként ez az állomány még mérsékelten növekedett is.

A nettó kamatmarzs az elmúlt negyedévekben jellemzően csökkent, ez a folyamat vélhetően folytatódott a harmadik negyedévben, hiszen például Magyarországon a kamatok mérsékelten csökkentek, általánosságban a kamatkörnyezet nem támogató, csoportszinten azonban más tényezők is hatnak, így például az OTP szempontjából fontos devizák árfolyammozgása, a forint év/év alapon jellemzően gyengült a bankcsoport szempontjából fontosabb devizákkal szemben, ez pedig tompíthatta a kamatok csökkenésének negatív hatását a nettó kamatmarzsra.

A devizahatás nyilvánvalóan érzékelhető lesz az OTP bevételeiben és eredményében is, főként az orosz és az ukrán operációra igaz ez, ahol a rubellel és a hrivnyával szemben jelentősen gyengült a forint, így azoknak a bankoknak az eredményszámai forintban kimutatva ceteris paribus magasabbak a gyenge forint mellett.

Mol

Feltámadt a finomítás

A Mol harmadik negyedéves jelentésében a radikálisan javuló finomítói környezet lehet az egyik legnagyobb sztori. A tavalyi harmadik negyedéves hordónkénti 5,8 dolláros árrést közelítő 5,7-es átlag marzs volt megfigyelhető a negyedévben, mely a második negyedéves 3,5 dolláros értékhez képest 63%-os ugrásnak felel meg.

A kulisszák mögött

Idén már hozzászokhattunk a nyomott finomítói árrésekhez, így üdítő változást szállított a befektetőknek a negyedév. Elsősorban a Brent-Ural különbözet tágulásának köszönhető jelentős javulás következett be a finomítói marzsokban, melyet támogathatott a fűtőolaj árrésének további erodálódása a 2020 januárjától bevezetendő Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) új szabályozásának köszönhetően. Mivel a finomítási folyamatban a sűrűbb Ural típusú nyersolajból nagyobb a jelenleg igen veszteséges fűtőolaj kihozatalának aránya, ezért csökkent az orosz olaj vonzalma az északi-tengeri társához képest.

A benzin finomítási profitja is folyamatos javuló tendenciát tudott mutatni a negyedév során, amennyiben kikorrigáljuk az augusztusban történt szezonális hatást, mely esetben megváltozott a benzin összetétele a téli típusú üzemanyagra való átállás következtében.

A gázolaj finomítói marzsa továbbra is tartani tudta jó szériáját, és szép csendben új csúcsra kúszott az elmúlt két év tekintetében.

Richter

A harmadik negyedévben a forint a Richter számára fontos devizákkal szembeni gyengülése segíthette a céget, a 2019. harmadik negyedévnek a tavalyi év azonos időszakával összehasonlított, átlagos devizaárfolyam változásokat megvizsgálva látható, hogy különösen a rubel és a dollár gyengült a forinttal szemben. A gyengülő forint kedvezően hathat a Richter árbevételére, emellett a forintgyengülés a költségeket is megemelheti, összességében azonban pozitívan hathat a Richter szempontjából fontos devizák gyengülése.

A Richter több fontos bejelentést is tett a harmadik negyedévben, bár érdemes megemlíteni, hogy ezek a társaság harmadik negyedéves számaira várhatóan még nem lesznek hatással. A Richter augusztus elején jelentette be, hogy a Mitsubishi leányvállalatai a cariprazine esetében skizofrénia indikációban törzskönyvi engedélyt kapott Szingapúrban és Thaiföldön is, a terméket a Richter szállítja, míg a Mitsubishi leányvállalatain keresztül értékesíti a készítményt. Augusztusban emellett a Richter bevezette a Terrosa készítményét Európában, míg a Richter licenc partnere, a Mochida Pharmaceutical augusztusban megkapta a bioszimiláris teriparatide készítményre a forgalomba hozatali engedélyt a japán hatóságoktól.

A befektetők emellett leginkább arra kíváncsiak, hogyan teljesítettek a Richter fontos készítményei a harmadik negyedévben. A Vraylar eladásai az elmúlt negyedévekben dinamikusan bővültek, és valószínűsíthető, hogy a növekedés a harmadik negyedévben is folytatódhatott. Ugyanakkor kérdéses, hogy a tavalyi problémák után az Esmya értékesítései hogyan alakulhattak a harmadik negyedévben.

Magyar Telekom

Az elmúlt negyedévekben a mobil- és a vezetékes bevételek is emelkedtek a Telekomnál, amit nagyrészt az adatbevételek és a készülékértékesítésből származó bevételek (itt érdemes arra figyelni, hogy a Huaweivel szembeni szankciók hogyan hatnak a mobilértékesítésekre) felfutása okozott, erre érdemes majd figyelni a harmadik negyedéves gyorsjelentésben, és általában is, hiszen, ha a vállalat eladja a T-Systemset, akkor a Rendszerintegráció/IT bevételek kiesésével is a core tevékenységen lesz a fókusz. A működési környezet kedvező, a lakossági fogyasztás bővül, ráadásul a Telekom komoly hálózatfejlesztést hajt végre, egyre több háztartásban érhetők el a szolgáltatásai, ami az ügyfélszám és az ARPU (egy ügyfélre eső bevétel) emelkedését eredményezi.

Bár a Digi elindította mobilszolgáltatását, az alacsony lefedettség és a szűk szolgáltatási kínálat alapján egyelőre nem gondoljuk, hogy a Telekom ügyfél- és bevételi számain vagy akár a marzsokon látszana a versenytárs megjelenésének hatása.

A Magyar Telekom észak-macedón leánycége adja a bevételek több mint 8, és az EBITDA közel 11 százalékát, a Telekom szempontjából fontos, hogy a forint árfolyama hogyan alakul a macedón dénárral szemben, amely egyébként az euróhoz kötött. Év/év alapon a dénárral szemben a forint jellemzően gyengült a harmadik negyedévben, az eredmény szempontjából fontos átlagárfolyam 1,5, a mérlegtételek szempontjából fontos záróárfolyam pedig 3,6 százalékkal változott, a forint gyengült, így forintban kimutatva minden mást változatlannak tekintve a Telekom észak-macedón bevételei és eredménye magasabb forintban kifejezve, vagyis a forintgyengülés hatása ezen a csatornán keresztül pozitív.

Az észak-macedón operációban egyébként az elmúlt negyedévekben fordulatot láttunk a bevételek és az EBITDA alakulásában, érdemes arra is figyelni, hogy a harmadik negyedévben ezek a trendek folytatódtak-e.

A forint gyengülése azonban egy másik csatornán keresztül negatívan hat, hiszen a magyarországi működési költségek (opex) 15 százaléka, a beruházási költségeknek (capex) pedig közel fele merül fel jellemzően euróban, kisebb részben dollárban.