Újabb piacra törne be az OTP? Ennek elég kicsi a valószínűsége

Több európai pénzintézet is érdeklődik az egyik lengyel bank, az mBank megvásárlása iránt, köztük lehet az OTP is, írja a lengyel Parkiet. A lengyel lap arról ír, hogy az OTP is érdeklődik az mBank megszerzéséért, de valószínűbb, hogy végül olyan pénzintézet vásárolja meg a lengyel bankot, amely már jelen van Lengyelországban.

Kik lehetnek az érdeklődők?

Brit bankok is a vevőjelöltek között lehetnek, azonban nekik nincs tapasztalatuk európai lakossági bankok működtetésében, ráadásul a Brexit miatt egyéb kihívásokkal is szembesülnek, azt viszont nehéz elképzelni, hogy német bank venné meg az mBankot, a skandináv pénzintézetek pedig elsősorban a saját piacukra fókuszálnak, nyilatkozta a Parkietnek egy az ügyet jól ismerő bankár. A lehetséges vevők között lehetnek akár spanyol bankok is, a Santander leánybankján keresztül jelenleg a második legnagyobb szereplő a lengyel bankpiacon, a lehetséges érdeklődők között említi a bank a BBVA-t és a CaixaBankot is, de francia bankok, a BNP Paribas és a Credit Agricole is érdeklődhet az mBank iránt, már jelen vannak Lengyelországban, egy akvizícióval tovább erősíthetik a jelenlétüket, de akár a holland ING Group is szóba jöhet, amely az ötödik legnagyobb szereplő az országban. A lap forrásai szerint kicsi az esélye, hogy az osztrák bankok érdeklődjenek az mBankért, a Raiffeisen ki is vonult Lengyelországból, de az sem túl valószínű, hogy a belga KBC vásároljon be.

Miért pont az OTP?

Az OTP az elmúlt években alaposan megerősítette jelenlétét a régióban, ebbe a trendbe lehetne beilleszteni a lengyel bankpiaci akvizíciót. A Parkiet egy olyan forgatókönyvről ír, amiben az OTP akár új részvényeket is kibocsáthat azért, hogy megfinanszírozza a gigantikus tranzakciót, amivel az mBank válna az OTP Csoport legnagyobb eszközévé, de a lengyel lap szerint az is elképzelhető, hogy az OTP nem szerezné meg az mBank összes részvényét. Egy a Parkietnek nyilatkozó forrás szerint elsősorban olyan pénzintézetek jöhetnek szóba az mBank felvásárlásánál, amelyek állami tulajdonban vannak, de ha ez a forgatókönyv mégsem valósulna meg, akkor talán a jól menedzselt és erős OTP is szóba jöhet. A Parkiet egyébként megkérdezte a pletykáról az OTP is, amely a szokásos sablonválaszt adta: soha nem kommentálnak akvizíciókkal kapcsolatos lapértesüléseket.

Mekkora az mBank?

Az mBank többek között azért vonzó, mert alapvetően jól menedzselt pénzintézetről van szó, az mBank erős márka, jó minőségű ügyfélkörrel, a Commerzbank lengyel leánybankja relatíve nagy, így a vevő az mBank megvásárlásával 8 százalékos piaci részesedést szerezne.

A tőzsdén jegyzett mBnak piaci kapitalizációja a tegnapi záróár alapján 16,2 milliárd zloty, vagyis közel 1250 milliárd forint, a bank mérlegfőösszege 152 milliárd zloty (11 800 milliárd forint), saját tőkéje 15,7 milliárd zloty (1210 milliárd forint). Mérlegfőösszege alapján az mBank a negyedik legnagyobb bank Lengyelországban.

Az OTP évekkel ezelőtt már vizsgálta a lengyel bankpiacot, végül azonban nem vásároltak pénzintézetet az országban. Az elmúlt évek akvizíciói során azokon az országokon volt a fókusz, ahol az OTP már jelen van, és komoly tapasztalattal rendelkezik, a piaci részesedése azonban nem megfelelő, és bankvásárlásokkal a piaci részesedése optimalizálható, vagy olyan országokban terjeszkedett, ahol az eladó ugyanaz a SocGen volt, amely egymás után adta el régiós érdekeltségeit, vagyis vagy az országismeret vagy az „eladóismeret” megvolt. Az mBank megvásárlása ellen szól, hogy a hatalmas lengyel bankpiacon még nincs tapasztalata az OTP-nek, de a lengyel bank nagytulajdonosával az mBank részvényeinek 69 százalékát tulajdonló Commerzbankkal (közkézhányad 25,7%, Nationale Nederlanden 5%) sem üzletelt még az OTP, ráadásul hatalmas falat lenne a lengyel bank összes részvényének a megszerzése, az mBank piaci kapitalizációja jelenleg 1250 milliárd forint, vagyis 3,8 milliárd euró, csak összehasonlításképpen az elmúlt évek akvizíciós körútján 10 régiós bankra számításaink szerint összesen közel 2 milliárd eurót költhetett el az OTP, a lengyel bank közel kétszer annyiba kerülne, mint ez a 10 együtt. Az OTP a következő időszakban valószínűleg a már megvett bankok integrálására fókuszál majd (persze ez nem zárja ki további bankvásárlásokat), egy mBank méretű pénzintézet "megemésztése" még a rutinos akviráló/integráló OTP-nek is nagy falat lenne. Összességében kis valószínűséget adunk annak, hogy az OTP megvegye az mBankot.

Címlapkép: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images