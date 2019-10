Újra riogat a profitrém

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az elmúlt néhány órában több ijesztő vállalati hír érkezett, több európai cég is bejelentette, hogy a bevétele vagy a profitja idén gyengébb lehet a vártnál. A Renault mellett az európai védelmi elektronika-gyártó, a Thales is alaposan ráijesztett a befektetőkre, de emellett az Accor és a Telia is borúsabban látja a jövőt.