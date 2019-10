Fáradt vagy? Stresszes az életed? A mikrovakációt neked találták ki

A nyaralás okozta stresszt és a munkával kapcsolatos problémákat egyszerre enyhítheti a mikrovakáció, a hosszabb szabadságok helyett egy időgazdálkodási szakértő szerint érdemes lehet megfontolni a rövidebb idejű, gyakoribb üdülések lehetőségét.

Hasonló témákról is lesz szó a Portfolio Private Health Forum rendezvényünkön. További részletek itt:

A nyaralásra általában néhány hetes kikapcsolódásként gondolunk egy távoli, napsütötte helyen, bár sokan ekkor sem képesek teljesen elengedni a munkát vagy a mindennapi gondokat és hamarosan azon kapják magukat, hogy a tengerparton is emaileket olvasnak. A nyaralás, és már annak a megtervezése is sok időt emészt fel, az ideális helyszín, a szállás és a vakációval kapcsolatban felmerülő számtalan más kérdés megválaszolása mellett további stresszfaktort jelenthet a munkahelyi feladatok nyaralást megelőző elrendezése, a távollét alatti feladatok delegálása, és más hasonló aggodalmak is.

Sokan ezért inkább nem is mennek nyaralni, és az év végén szembesülnek a ki feltorlódott szabadnapjaikkal. Többek között számukra is megoldást jelenthet a mikrovakáció, miiután egy kutatás szerint a mikrovakációval, azaz csupán egynapos (vagy akár néhány órás) szabadsággal a maximumot hozhatják ki a távollétből, a hagyományos, 1-2 hetes szabadsággal járó stressz nélkül.

A BusinessInsider által idézett időgazdálkodási szakértő szerint az egyhetes nyaralások helyett érdemes megfontolni a két-három napos vakációt, a városban lakók előtt viszonylag rövid utazással széles lehetőségek nyílnak meg. Egy pénteki szabadnappal és közeli úticéllal sokkal több kihozható a szabadidőből.

A szakember szerint már néhány órára is érdemes kiszakadni a mókuskerékből, így a régóta halogatott teendőkre (mint például fogorvos vagy téligumi csere) is könnyedén sort lehet keríteni, vagy egy szabadnapba sűrítve akár minden olyan feladat egyszerre elintézhető, amiket korábban sokan hajlamosak újra és újra elhalasztani.

A szakértő kiemeli, hogy az évente egyszeri vagy kétszeri hosszabb nyaralás helyett érdemes megfontolni a mikrovakációk lehetőségét, és rövidebb szabadságokat az élet részévé tenni, így javítva az időgazdálkodást.

(BusinessInsider)

Címlapkép forrása: Nicolas Armer/picture alliance via Getty Images