Nagy bajban a Huawei, évekre van még a megoldás

Még évekbe telhet, mire a Huawei piacra tudja dobni a saját operációs rendszerét, a Harmony-t, ami a Google Androidját hivatott lecserélni – árulta el a Huawei amerikai képviselője, Joy Tan a Financial Timesnak adott interjúja során.

Alternatív megoldást kell találnunk az ökoszisztémára, de ennek felépítése időbe fog telni. Nagyon sok Android-felhasználó van Európában és Dél-Kelet-Ázsiában és nagyon hozzá vannak szokva a Google-alkalmazásokhoz

– mondta el Joy Tan.

Ez némileg ellentmond annak, amit a Huawei fogyasztói részlegének vezetője, Richard Yu mondott még kicsit korábban, azt állította, hogy akár már néhány hónapon belül, akár már 2020 elején piacra dobhatja a Harmony-t.

A kínai telefongyártó az amerikai szankcióktól szenved, Donald Trump nem csinál titkot abból, hogy nem kedveli a kínai távközlési óriást. Az amerikai elnök szerint a Huawei eszközei kémkedésre alkalmasak, ezért biztonsági kockázatot jelentenek az Egyesült Államoknak. A Trump-kormányzat kereskedelmi feketelistára helyezte májusban a Huaweit, ami azt jelentette, hogy minden amerikai cégnek, amely a kínai vállalattal akart üzletelni, a kormányzattól kellett engedélyt kérnie, beleértve a beszállítókat is.

Ezt követően a Google rögtön be is jelentette, hogy az alkalmazásait és a szolgáltatásait nem biztosítja a továbbiakban a Huawei számára. A nemrég piacra dobott Mate 30 telefon már Google-alkalmazások nélkül került az üzletekbe. Ami azért probléma a kínai gyártóknak, mivel a nyugati felhasználók azért is veszik az Androidos telefonokat, mert hozzáférést biztosítanak a Google-szolgáltatásokhoz. A Mate 30 telefon vásárlói így nem is férnek hozzá a Google mobilos kereső alkalmazásához, a Gmailhez vagy a Google Mapshez. Az Android egyik nyílt forráskódú verzióját használja jelenleg.

Elemzők szerint nem csak maga az operációs rendszer kifejlesztése sok idő a Huaweinek, de az is, hogy a komplett ökoszisztémát felépítse a felhasználóknak és az alkalmazásfejlesztőknek. Ha pedig a felhasználók nem férhetnek hozzá a kedvenc alkalmazásaikhoz, mint a Facebook, a WhatsApp, az Instagram, a Snapchat, vagy a YouTube, akkor könnyen lehet, hogy az európai viszonteladók kétszer is meggondolják, hogy megéri-e a Huawei telefonjait árusítani.

