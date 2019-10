Nem az OTP, hanem a legnagyobb lengyel bank vásárolhat be Lengyelországban

A legnagyobb lengyel bank, a PKO ajánlatot tehet a Commerzbank lengyel leányvállalatára, az OTP-vel is hírbe hozott mBankra.

Egyre több a találgatás azzal kapcsolatban, hogy ki veheti meg a Commerzbank lengyel leányvállalatát, az mBankot, a múlt héten a lengyel Parkietben jelent meg egy terjedelmes írás arról, kik lehetnek a potenciális érdeklődők, a lap többek között írt arról, hogy

a Brit bankok is a vevőjelöltek között lehetnek, azonban nekik nincs tapasztalatuk európai lakossági bankok működtetésében, ráadásul a Brexit miatt egyéb kihívásokkal is szembesülnek,

azt viszont nehéz elképzelni, hogy német bank venné meg az mBankot,

a skandináv pénzintézetek pedig elsősorban a saját piacukra fókuszálnak, nyilatkozta a Parkietnek egy az ügyet jól ismerő bankár,

a lehetséges vevők között lehetnek akár spanyol bankok is, a Santander leánybankján keresztül jelenleg a második legnagyobb szereplő a lengyel bankpiacon, a lehetséges érdeklődők között említi a bank a BBVA-t és a CaixaBankot is,

de francia bankok, a BNP Paribas és a Credit Agricole is érdeklődhet az mBank iránt, már jelen vannak Lengyelországban, egy akvizícióval tovább erősíthetik a jelenlétüket,

de akár a holland ING Group is szóba jöhet, amely az ötödik legnagyobb szereplő az országban,

a lap forrásai szerint kicsi az esélye, hogy az osztrák bankok érdeklődjenek az mBankért, a Raiffeisen ki is vonult Lengyelországból, de az sem túl valószínű, hogy a belga KBC vásároljon be.

És itt jött a magyar szál, ugyanis a Parkiet szerint akár az OTP is a vevőjelöltek között lehet, hiszen az elmúlt években alaposan megerősítette jelenlétét a régióban, ebbe a trendbe lehetne beilleszteni a lengyel bankpiaci akvizíciót. A Parkiet egy olyan forgatókönyvről írt, amiben az OTP akár új részvényeket is kibocsáthat azért, hogy megfinanszírozza a gigantikus tranzakciót, amivel az mBank válna az OTP Csoport legnagyobb eszközévé, de a lengyel lap szerint az is elképzelhető, hogy az OTP nem szerezné meg az mBank összes részvényét. Egy a Parkietnek nyilatkozó forrás szerint elsősorban olyan pénzintézetek jöhetnek szóba az mBank felvásárlásánál, amelyek állami tulajdonban vannak, de ha ez a forgatókönyv mégsem valósulna meg, akkor talán a jól menedzselt és erős OTP is szóba jöhet.

Szerintünk egyébként kicsi az esélye annak, hogy az OTP megvegye az mBankot, múlt heti értékelésünkben többek között azt írtuk, hogy

az mBank megvásárlása ellen szól, hogy a hatalmas lengyel bankpiacon még nincs tapasztalata az OTP-nek,

de a lengyel bank nagytulajdonosával az mBank részvényeinek 69 százalékát tulajdonló Commerzbankkal (közkézhányad 25,7%, Nationale Nederlanden 5%) sem üzletelt még az OTP,

ráadásul hatalmas falat lenne a lengyel bank összes részvényének a megszerzése, az mBank piaci kapitalizációja jelenleg 1250 milliárd forint, vagyis 3,8 milliárd euró, csak összehasonlításképpen az elmúlt évek akvizíciós körútján 10 régiós bankra számításaink szerint összesen közel 2 milliárd eurót költhetett el az OTP, a lengyel bank közel kétszer annyiba kerülne, mint ez a 10 együtt.

Az OTP a következő időszakban valószínűleg a már megvett bankok integrálására fókuszál majd (persze ez nem zárja ki további bankvásárlásokat), egy mBank méretű pénzintézet "megemésztése" még a rutinos akviráló/integráló OTP-nek is nagy falat lenne.

A történetben most új információ, hogy az mBank eladása kapcsán megkérdezték a legnagyobb lengyel bank, a PKO vezérigazgatóját, aki elmondta, hogy ha hivatalosan is eladásra kínálják az mBankot, akkor mérlegelnék az ajánlattételt. Ha formálisan is eladásra kínált eszközként mutatják be a Commerzbank lengyel leányvállalatát, akkor a PKO felelőssége, hogy megvizsgálja ezt az eszközt, természetesen megnézzük a bankot, de ez még nem jelenti azt, hogy meg is kívánjuk venni, mondta Zbigniew Jagiello.

Az mBank többek között azért vonzó, mert alapvetően jól menedzselt pénzintézetről van szó, erős márka, jó minőségű ügyfélkörrel, a Commerzbank lengyel leánybankja relatíve nagy, így a vevő az mBank megvásárlásával 8 százalékos piaci részesedést szerezne.

A tőzsdén jegyzett mBnak piaci kapitalizációja közel 16,2 milliárd zloty, vagyis nagyjából 1250 milliárd forint, a bank mérlegfőösszege 152 milliárd zloty (11 800 milliárd forint), saját tőkéje 15,7 milliárd zloty (1210 milliárd forint). Mérlegfőösszege alapján az mBank a negyedik legnagyobb bank Lengyelországban.

Az mBank árfolyama 0,9 százalékot esett, a PKO-é 0,9 százalékot emelkedett ma.

