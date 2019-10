A Google a legerősebb márka Magyarországon

Ismét a Google végzett az élen a VMLY&R reklámügynökség 2019-es országos reprezentatív kutatásában, amely képet ad arról, hogyan látják a márkákat a magyar fogyasztók. A rangsorban a Samsung és egyetlen magyar márkaként a Pick követi - közölte a kutató cég az MTI-vel kedden.

A listát minden eddiginél nagyobb jelenléttel uralja a technológiai szektor: a Google és a Samsung után szorosan a negyedik helyen a Youtube, míg az ötödiken a Microsoft, hatodikon pedig a Facebook áll.

Nem meglepő, hogy az innovatív jelzőhöz is a technológiai márkákat társítják a magyar fogyasztók, ám érdekesség, hogy a tavaly bevezetett Fuze Tea üdítőitalként is be tudott kerülni a leginnovatívabb márkák közé, a médiajelenlétnek, az erős bevezető kampánynak az eredményeként.

A legtöbbet a Huawei és az Aldi javított a korábbi eredményén - a kínai távközlési óriásvállalat a botrányok ellenére 2017-hez képest megduplázta a pontszámát. Az Aldi több mint 300 helyet javított.

A magyar márkák azonban kiszorultak az élmezőnyből: a Pick után mindössze a Gyulai (38.) és a Pöttyös (42.) fért bele a top50-be. 2017-ben a Béres is top10-ben volt, de 2017-ben top50-ben ott volt még: Boci, Herz, Gyulai, Gyermelyi, Pöttyös, Sió, Piros Mogyorós, Magyar Posta, Mol.

A VMLY&R reklámügynökség 1993 óta készíti a világ legnagyobb kategóriafüggetlen márkapercepció-kutatását (BrandAsset Valuator, BAV), 50 országban. A kétévente megismételt kutatás 10. alkalommal készült Magyarországon. A felmérés 2400 fős országos reprezentatív mintán közel 700 márka megítélését vizsgálja. A kutatás során egy márka erőssége az egyediség, relevancia, megbecsültség és ismertség dimenziók mentén rajzolódott ki, de az eredményekből ezen felül a márkák imázs attribútumairól, illetve a fogyasztók márkahasználati szokásairól is pontosabb kép rajzolódik ki. Az adatfelvételt a GfK végezte.

Címlapkép: Lyu Liang/VCG via Getty Images