Fürjes Balázs: Szó sem lehet Budapest büntetéséről!

Liget Budapest Projekt: Haladjunk lépésről lépésre, nyilvánítsa ki Budapest új városvezetése, hogy mely beruházást támogatja, melyet nem, elbizonytalanodott, megkérdőjeleződött néhány fejlesztés, ezért az a kérés a főváros felé, hogy a közgyűlés döntsön. A ligetben folynak építkezések, múzeumok építése, amelyek építése még nem kezdődött meg, Fürjes azt fogja javasolni, hogy a Liget beruházás kormányzati felelősét, Bán Lászlót is hívják meg az egyeztetésekre, a Fővárosi Közfejlesztési Tanács ülésére, mondja el, milyen érvek szólnak az építkezések mellett. Fürjes bízik benne, hogy lesz nyitottság a fővárosi vezetés részéről, őszintén nyíltan kell beszélni a főváros szempontjából fontos fejlesztésekről, ha nem sikerül, akkor a kormány tiszteletben tartja a főváros döntését. Ha az a döntés, hogy ne épüljenek, akkor nem fognak megépülni a tervezett épületek, olyan is lehet, hogy folyamatban lévő építkezéseket menet közben állítsanak le.

Puskás Aréna: November 15-re tervezik az átadását, a Magyarország-Uruguay futballmérkőzéssel, Fürjes azt mondta, izgulnak, hogy határidőre, rendben elkészüljön a stadion, jó eséllyel november 15-én megnyitják a mérkőzéssel. Cél az, hogy sporton kívül másra is lehessen használni az arénát, például koncerteket is tarthatnak az új stadionban, miközben jelenleg nincs megfelelő koncerthelyszíne Magyarországnak. Jövőre 3-5 teltházas hazai vagy külföldi fellépővel rendezett koncertet is megtarthatnak itt, ezek foglalása már zajlik. A karácsony körüli hetekben már nincs üres hely az aréna rendezvényterében, ahol üzleti vacsorák, konferenciák, bankettek lesznek megtartva, ebből is fontos bevétele lesz az arénának. Fürjes szerint a gazdaságos működés meg tud valósulni.