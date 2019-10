Fontos mérföldkőhöz ért a külföldön terjeszkedő magyar fintech

Fontos állomáshoz érkezett külföldi terjeszkedésében a Dorsum, egy magyar fintech vállalkozás: az ő rendszerüket használja a befektetési tanácsadás támogatására majd a lengyel BNP Paribas, amely mintegy 5 ezer privátbanki és 140 ezer prémium banki ügyféllel rendelkezik. A privátbanki piac, a vagyonkezelési szektor digitális transzformáción megy keresztül: az ügyfelek ma már egyértelműen megkövetelik a digitális csatornákat, miközben a személyes kapcsolat is elengedhetetlenül fontos része a tanácsadásnak, ez pedig nagy kihívás elé állítja a szolgáltatókat.

Nem egészen egy évvel ezelőtt vásárolt részesedést a Kő Róbert által vezetett Dorsumban Gerendai Károly a Szigetben meglévő tulajdonostársaival közösen – számoltunk be az új tulajdonossal és a cég vezetőjével készített interjúnkban.

Az immár 4 éve nemzetközi terjeszkedésben lévő Dorsum külföldön legfőképpen digitális vagyonkezelési megoldásokat fejleszt bankoknak. Az elsősorban kelet-közép-európai fókuszú nemzetközi terjeszkedésük most egy fontos állomásához érkezett: a lengyel privát- és prémiumbanki piac durván 14 százalékát uraló, 140 ezer prémium és 5 ezer privátbanki ügyféllel rendelkező BNP Paribas is megvásárolta a magyar fintech rendszerét. A cég már eddig is rendelkezett ügyfelekkel a régióban, az ő vagyonkezelési platformjukat használja például a magyar és a szlovák Raiffeisen leányvállalata, a K&H, a szlovén Nova KBM Bank, a román OTP leányvállalata és a Banca Transilvania. A Dorsum az új szerződéssel egy újabb nagy bankcsoporttal, a BNP Paribas-val kezdett együttműködésbe, annak leányvállalata révén.

A Dorsum stratégiai célja, hogy piacvezetők legyenek a CEE régióban vagyonkezelési technológiai (wealthtech) cégként. Továbbá kiemelten kezelik a több országban jelenlévő bankcsoportokat, és jelenleg a további Európai piacokra történő belépési stratégiájukat csiszolgatják.

Privátbankároknak fejlesztett platform

A Dorsum többféle termékkel rendelkezik, a BNP ezek közül azt a platformot vezeti be, amely a privátbanki tanácsadók munkáját segíti teljes körű ügyfél riporttal és a tanácsadási folyamatok automatizálásával A privátbanki ügyfeleket kiszolgáló mobil megoldásról (My Wealth) pedig korábban itt írtunk, amikor a Finovate fintech versenyen díjat nyert a Dorsum ezzel a termékével.

A privátbankároknak fejlesztett rendszer alapvetően a gyorsabb, hatékonyabb kiszolgálást teszi lehetővé, az eddigi tapasztalatok alapján ezeket az eredményeket mérték:

30 százalékkal rövidebb adminisztrációs idő,

25 százalékkal kevesebb idő alatt készülnek fel a privátbankárok az ügyféllel történő tárgyalásokra,

50 százalékkal kisebb rendszer-üzemeltetési és licenc költség, mivel egy rendszerben kezelhetők a különböző ügyfélszegmensek (privát, prémium és tehetős lakossági ügyfelek),

a 360 fokos rálátás a portfolióra az ügyféltárgyalások hatékonyságát 7 százalékkal javítja,

a teljes körű portfolió kimutatások lekérdezése és előkészítése 50-60 százalékkal kevesebb idő alatt történik.

Digitális kiszolgálás

Rokob Imre, a Dorsum üzletfejlesztési igazgatója elmondta, hogy a digitális kiszolgálás és a a 360 fokos rálátás a befektetési portfólióra ma már alapelvárássá kezd válni, ugyanakkor az ügyfelek kiszolgálása nem történhet kizárólag digitális csatornákon, a jövő a hibrid kiszolgálásé:

Amíg szinte minden banki üzletág elmozdul a teljesen digitális irányba, addig a befektetések világában még sokáig fontos marad az ember, a tanácsadó szerepe.

"Arról van szó, hogy az ügyfél ma már könnyen küld pénzt online vagy vesz fel személyi kölcsönt, de amikor több évnyi, több évtizednyi megtakarításáról dönt, akkor szeretné rászánni az időt, és nem csak elektronikus csatornákon tájékozódik, hanem szeretné személyesen átbeszélni a befektetési döntését egy szakértővel. Az új megoldásoknak ezt a „hibrid”, digitális és személyes kiszolgálás kombinációját kell hatékonyabbá tenni. A lengyel BNP Paribas Bank a Dorsum rendszerével automatizálja a tanácsadási folyamatok legtöbb lépését és így több idő marad a személyes kapcsolat fenntartására is".

A szakértő beszélt a Dorsum legújabb fejlesztési irányáról is: „A mobil eszközök világában nagy kihívást jelent, hogy olyan kommunikációs csatornákat találjanak a tanácsadók, amin keresztül hatékonyabban végezhetik a munkájukat, de nem veszítik el ezt a közvetlen kapcsolatot az ügyféllel. Bár meglepőnek hangzik, de a legfiatalabbak közt oly népszerű chatelés valójában nem korhoz vagy társadalmi csoporthoz kötött, hanem bárki számára megfelelhet gyors, közvetlen és személyes üzenetváltásra.”

"Idén vágtunk bele a Wealth Management termékcsaládunk legújabb moduljának fejlesztésébe. A Communication HUB célja digitális kapcsolatot építeni a tanácsadó és az ügyfél között. A termék chat alapokra épít, de kezelni tud termékajánlásokat, portfólió-eseményekhez kötött értesítéseket, oktató elemeket, dokumentumok küldését, elfogadását és digitális aláírását úgy, hogy közben minden kommunikációt visszakereshetővé és ellenőrizhetővé tesz" - árulta el Rokob Imre.