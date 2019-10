Mi folyik ma a tőzsdéken?!

Az európai tőzsdék többsége mérsékelt pluszok mellett felfelé kapaszkodik csütörtök délután, mindez azonban csalóka, mivel az egyedi részvényeknél igen jelentős, 15-20 százalékos elmozdulásokat is láthattunk ma. A CIG Pannónia, a Nokia és a Twitter hatalmas esései mellett a Norwegian Air papírjai óriásit emelkedtek, míg várhatóan a Tesla részvényei is szárnyalhatnak ma.

Elsőre úgy tűnik, hogy csütörtökön mérsékelten kedvező a részvénypiaci hangulat, és az irányadó európai tőzsdeindexek szépen lassan kúsznak felfelé a kereskedés második felében, a felszínt kicsit megkapargatva azonban jelentős, helyenként már-már elképesztő 15-20 százalékos mozgásokat is láthattunk ma.

Tesla

A Tesla a szerdai piaczárás után tette közzé sokkoló gyorsjelentését, míg az elemzők többsége veszteséget várt, az elektromos-autógyártó kellemes meglepetésként nyereségről számolt be a harmadik negyedévben. A társaság menedzsmentje cash flow pozitív működésre számít, ami fontos hír volt, mivel a befektetők az elmúlt hónapok folyamán amiatt aggódtak, hogy a cég tőkeemelésre szorulhat, ami az árfolyamot is nyomás alatt tartotta. A Tesla árfolyama több mint 20 százalékot emelkedett a szerdai, zárás utáni kereskedésben, a cég részvényárfolyama egészen 307 dollárig emelkedett.

CIG Pannónia

A hazai befektetőknek a CIG Pannónia okozott negatív meglepetést, a cég bejelentését követően az árfolyam napi limittel esett ma reggel. A Magyar Nemzeti Bank azonnali hatállyal megtiltotta a kezesség és garancia ágazatba tartozó új biztosítási szerződések megkötését a CIG Pannónia biztosítójának. A lépés oka, hogy a CIG Pannónia (EMABIT) olasz határon átnyúló tevékenységén olyan károkat szenvedett el, ami tőkeemelést tesz szükségessé. Mint kiderült, egy afrikai viszontbiztosító hamis viszontbiztosításokat kötött az EMABIT-tal, és októberben egy több mint 3 milliárd forintos kezesi biztosításra vonatkozó lehívás is érkezett a társasághoz. A CIG Pannónia árfolyama közel 15 százalékos zuhanás után 203 forintig esett ma.

Norwegian Air

A Norwegian Air részvényei több mint 20 százalékot emelkedtek ma, miután a cég várt feletti eredményekről számolt be gyorsjelentésében, míg a légitársaság új, kétéves költségcsökkentési tervet is bejelentett. A Norwegian Air emellett azt is bejelentette, hogy a kínai CCB-lízinget a cég társtulajdonosként vonja be a 27 darabos, korábban megrendelt Airbus tranzakcióba, ezáltal csökkentve a cég adósságát. A Norwegian Air árfolyama 21,8 százalékkal került feljebb.

Nokia

A Nokia viszont alaposan ráijesztett ma a befektetőkre, bár a társaság harmadik negyedéves számai nem okoztak csalódást, a cég azonban bejelentette, hogy a 2018-as üzleti év után fizetett osztaléknak a harmadik- és negyedéves kifizetéseire nem kerül majd sor, míg a Nokia emellett az idei és a 2020-as eredményvárakozásait is visszavágta. A Nokia árfolyama 20 százalékot esett ma.

Twitter

A Twitter is rossz hírekről számolt be csütörtökön, a cég bevétel és profitsoron is alulmúlta az elemzői várakozásokat, amit a Twitter többek között hirdetési problémákkal és a nyári, szokatlanul alacsony kereslettel indokolt. A cég szerint a hirdetési platformjával kapcsolatos kihívások a negyedik negyedévben is fennmaradhatnak. A társaság előrejelzései szerint a negyedik negyedéves bevétel 940 millió dollár és 1,01 milliárd között alakulhat, míg a Wall Street-i elemzők átlagosan 1,06 milliárd dollárt várnak. A Twitter minimális erősödéssel zárta a hét harmadik napját, míg a mai, nyitás előtti kereskedésben a cég papírjai 18,2 százalékkal kerültek lejjebb.

