Ezért bukta el Jeff Bezos a világ leggazdagabb embere címet

A várttól elmaradó nyereségről számolt be tegnap este közzétett harmadik negyedéves gyorsjelentésében az Amazon, és a karácsonyi szezonra is meglehetősen konzervatív a menedzsment, aminek nem örültek a befektetők, a részvények árfolyama 7 százalékot esett a zárás utáni kereskedésben. Ezzel Jeff Bezos el is vesztette a világ leggazdagabb embere címet (egyelőre), papíron ugyanis 7 milliárd dollárt bukott egyetlen éjszaka leforgása alatt.