Az új iPhone-ok sem mentették meg az Apple-t

Jó volt a szeptemberben bemutatott iPhone-ok fogadtatása, de a 11-es sorozat sem menti meg az Apple-t a profitcsökkenéstől - derül ki az elemzői konszenzusokból. A vállalat ma, az amerikai tőzsdék zárása után teszi közzé a július-szeptemberi időszak eredményeit és a szeptember végén zárult pénzügyi év számait is. A várakozások alapján az Apple a bevétel és a profit szintjén is csökkenésről számolhatott be a lezárt évben, amire 2001 óta mindössze egyszer volt eddig példa. A befektetők egyelőre nem aggódnak, az árfolyam több mint 50 százalékot ment idén.