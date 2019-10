Esnek az iPhone-eladások, mégsem kell szomorkodni az Apple-nél

A vártnál kissé erősebb negyedéves számokat tett közzé az Apple az amerikai tőzsdék zárása után, a hírre közel 2%-kal emelkedett a részvények árfolyama.

A harmadik negyedévben 64 milliárd dolláros forgalmat bonyolított az Apple, ez meghaladta az egy évvel korábbi 62,9 milliárdot és az elemzők által várt 63 milliárdos forgalmat is. Közben viszont a nettó profit 13,7 milliárd dollárra csökkent a tavalyi harmadik negyedéves 14,1 milliárdról, a részvényenkénti eredmény viszont ennek ellenére is 3,05 dollárra emelkedett 2,91 dollárról. Az elemzők 2,83 dolláros profitot vártak ezen a soron, vagyis itt is sikerült felülteljesíteni a cégnek.

A szeptember végén zárult negyedévben már szerepeltek az új iPhone 11 első értékesítési eredményei is, az iPhone-okból összesen 33,4 milliárd dolláros bevételt realizált a cég, ami ugyan csökkenést jelent, de magasabb a várt 32,8 milliárdnál.

A cég szempontjából mindig kulcsfontosságú a karácsonyi szezon értékesítése, a menedzsment most 85,5-89,5 milliárdos forgalmat vár az utolsó negyedévre, amivel jó eséllyel sikerülhet felülteljesíteni a 86,7 milliárdos elemzői várakozást.

A vártnál erősebb eredmény és a kedvező kilátások hatására az Apple árfolyama közel 2%-ot emelkedett a zárás után a Wall Streeten.