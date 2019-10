Megszólalt a Dunaferr, megvannak az elbocsátás részletei

A Dunaferr cégvezetőjének elbocsátásról szóló levelének nyilvánosságra kerülése után közleményt adott ki a társaság. Ezek szerint kedden 350 főt érintő létszámcsökkentést jelentett be a kormányhivatal felé. Borús hangulatú közleményében még a "további racionalizálási lépések" kifejezés is elhangzik.

Az európai acélipar rendkívül nehéz gazdasági helyzete, a világgazdaság lassulása, a csökkenő kereslet és késztermék árak, valamint a hatóságok és az uniós szabályozók által előírt kötelező környezetvédelmi beruházások terhei miatt kényszerült a vállalat a létszámcsökkentési intézkedésekre - közölte a társaság.

A Portfolio részletesen beszámolt Evgeny Tankhilevich cégvezető kollégáknak küldött leveléről. Ezt követően adta ki a cég a közleményt.

A cég a törvényi előírásoknak megfelelően tájékoztatta a Központi Üzemi Tanácsot és a szakszervezeteket a munkáltató szándékáról és a hatósági bejelentésről. "Az ISD Dunaferr minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy ebben a nehéz helyzetben is segítse az érintett dolgozókat" - teszik hozzá. A létszámcsökkentési folyamat 2020. december 31-ig zárul le.

A 350 fős leépítés a legutóbbi (2017-es) 4600 fős létszám 7,6 százaléka.



A közlemény emlékeztet arra is, hogy a nehéz működési környezetben számos működés- és termelésracionalizálási intézkedést vezetett már be az elmúlt időszakban is.

Azt is hozzáteszik: beruházások átütemezésével, a működési költségek visszafogásával, a túlóraszámok csökkentésével, átszervezésekkel és létszámstoppal is megpróbálták áthidalni a nehézségeket, de

az elhúzódó iparági válság elkerülhetetlenné tette a szóban forgó létszámcsökkentő intézkedést.

"A piaci helyzet nehézségei mellett a vállalatnak már most fel kell készülnie számos - a hazai és uniós hatóságok által előírt - környezetvédelmi beruházásra és fejlesztésre, melyek rendkívül jelentős költségterhet jelentenek majd a következő években" - vetítik előre.

A jövőre nézve sem túl optimista a társaság, ugyanis arról ír, hogy "reméli, a most tapasztalható piaci körülmények átmenetiek lesznek, és nem tesznek szükségessé további racionalizálási lépéséket".

Mire számíthatnak a dolgozók?

"Az ISD Dunaferr a szabályok és előírások maximális betartása mellett minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy segítséget nyújtson és támogassa a létszámcsökkentésben érintett dolgozókat, akik számára több lehetőséget is felkínál a vállalat" - ígéri a vasmű.

"A kollektív szerződésben biztosított szabályok szerint minden érintett munkavállaló számára felajánlanak más munkakört – jelenleg betöltetlen vagy kölcsönzött munkaerő által betöltött pozíciót –, ahol folytathatják a munkát a vállalat kötelékében. Amennyiben az érintett személy ezt nem fogadja el, végkielégítéssel távozhat a vállalattól, vagy élhet a Dunaferr Foglalkoztatásért Acélalapítvány által biztosított lehetőségekkel. Az 1994-ben létrehozott alapítvány 1 éven át anyagi támogatást és segítséget nyújt a továbblépéshez. Az Acélalapítványhoz átkerülő munkavállalók az első 6 hónapban teljes bérüket kapják kézhez, a második 6 hónapban pedig az összeg a bér 80 százalékára változik. Az egy éves támogatás, adott feltételek teljesülése mellett további 1 évvel hosszabbítható. Az Acélalapítvány azonban nem csupán anyagilag támogatja az elbocsátott munkavállalókat, hanem képzésekkel, tréningekkel, mentorálással, munkaügyi központ által szervezett előadásokkal, jogi tanácsadással is igyekszik segíteni".

Címlapkép: Evgeny Tankhilevich, az ISD Dunaferr Zrt. vezérigazgatója beszédet mond a Duneferr helyzetéről, fejlődéséről tartott sajtótájékoztatón a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2018. február 20-án. MTI Fotó/Kovács Attila