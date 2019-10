Újabb ország jelentkezett be a Volkswagen európai gigaüzemére, amit eredetileg Törökországban épített volna meg a német autógyártó.

Jó ideje szó van róla, hogy a Volkswagen Dél-Kelet-Európában építene gyárat és már úgy tűnt, hogy meg is van a kiválasztott Törökország személyében. Elvileg a cég felügyelőbizottsága jóvá is hagyta a terveket, az Izmir melletti helyszínnel. A napokban azonban elhalasztotta a döntés véglegesítését a német autógyártó, a török hadsereg szíriai offenzívája miatt nem akarta elkötelezni magát a török helyszín mellett a Volkswagen.

Erre a hírre egyből bejelentkezett Bulgária a gyárra, aki megemelt állami támogatásokkal csábítja a Volkswagent. 250-260 millió eurós közvetlen állami támogatást ígérnek, valamint infrastruktúrafejlesztéseket.

Most pedig Görögország is kifejezte érdeklődését a Volkswagen-gyár iránt, ezt a görög gazdasági miniszter, Adonis Georgiadis jelentette be az állami televízióban.

Ez a Volkswagen 123. gyára lenne a világon és egy 1,3 milliárd eurós nagyságrendű beruházásról van szó. Egy 300 ezer gépkocsi összeszerelésére alkalmas, 4 ezer embert foglalkoztató gyár felépítése a terv, ahol hagyományos belső égésű motorral működő Volskwagen Passat és Skoda Superb autókat gyártanának. A célpiacot az Európai Unió keleti országai jelentenék.

(KFZ-Betrieb)