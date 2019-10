Gigantikus részvénykibocsátás jöhet novemberben

A Bloomberg szerint bár az Alibaba több lehetséges időpontot is mérlegel a társaság részvényeinek hongkongi tőzsdére való bevezetésével kapcsolatban, a tranzakcióra rálátó források szerint az ügyletre már novemberben sor kerülhet, azonban a korábban előrejelzett 20 milliárd dollárral szemben 10 milliárd dolláros lehet az Alibaba IPO-ja.

Az Alibaba részvényeit 2014-ben vezették be a New Yorki tőzsdére és májusban úgy tűnt, hogy a cég 20 milliárd dollárosra tervezett tőkebevonással a hongkongi tőzsdére is beléphet. A cég továbbra sem tett le a részvényeinek a hongkongi tőzsdére való bevezetésétől, a Bloomberg beszámolójából azonban kiderült, hogy az Alibaba immár csupán 10 milliárd dolláros tőkebevonással számol, és a részvények bevezetésével kapcsolatban a társaság több lehetőséget is mérlegel.

Az Alibaba IPO-ja a legnagyobb hongkongi részvénykibocsátás lenne 2010 óta, azonban a tranzakció idei lezárásához egyre kevesebb idő áll a cég rendelkezésére, az ügyletre rálátó személyek a Bloombergnek elárulták, hogy a cégnek a november eleji gyorsjelentése-, vagy az azt követő, november 11-i Singles Day "ünnep" után lépnie kell a bevezetéshez szükséges adminisztratív teendőkkel kapcsolatban, máskülönben fennáll a veszélye, hogy a tranzakció 2020-ra csúszik, azonban a cég valószínűleg nem akar semmit elsietni, miután az Alibabát az USA és Kína közötti feszültség mellett a világgazdaság kilátásai is óvatosságra inthetik.

A hongkongi tőzsde számára az Alibaba részvénykibocsátása jelentős fegyvertény lenne, miután több, fontos kínai technológiai cég is inkább az Egyesült Államok tőzsdéit választotta a részvényeik bevezetésekor. Az Alibaba társalapítója, Jack Ma régi vágya volt, hogy hazájához közelebb eső tőzsdére vezessék be a cég részvényeit, amellyel egyszerre szerezne jópontot Pekingnél és fedezné a kereskedelmi háborús kockázatokat is.

Az Alibaba 0,4 százalékkal került feljebb tegnap New York-i tőzsdén, míg a cég részvényei idén 29,5 százalékot emelkedtek.

(Bloomberg)

Címlapkép forrása: Alex Tai/SOPA Images/LightRocket via Getty Images