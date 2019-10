Kilógtunk a sorból, nagy eséssel zárt a BUX

Az AutoWallis ma reggel értékesítési riportot tett közzé, amiből az értékesítési trendek jól látszottak: ez alapján jól alakulnak az alapfolyamatok a társaságnál, hiszen az új és használt járművek eladása is nagyot emelkedett, és a szolgáltató üzletágban is jelentős a növekedés. Az AutoWallis mindhárom üzletága a Nemzetközi disztribúciós, a Belföldi disztribúciós és az Autóipari szolgáltatói szegmens is növekedést ért el 2019. első három negyedévében, összemérve az előző év hasonló időszakával az összesített értékesítési darabszámokat, szervizórák számát és a kölcsönzési flottaméretet. Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója a társaság első kilenc havi adatai alapján elmondta, hogy a stratégia megvalósítása megfelelően halad, az organikus növekedésben további lehetőségek rejlenek, és az is látszik, hogy az AutoWallis piacait az uniós átlagot meghaladó növekedés jellemzi.

Az AutoWallis árfolyama 4,7 százalékot emelkedett ma reggel, majd a részvény lendülete a délelőtt második felére ráfordulva alábbhagyott, a társaság részvényárfolyama 1,4 százalékkal került ma feljebb.