Változik a közlekedés halottak napján

Vasárnap estig több közlekedési változás lesz érvényben a fővárosban a mindenszenteki és halottak napi megnövekedő forgalom miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken a bkkinfo.hu oldalon.

A BBK közlése szerint a hétvégén érdemes a közösségi közlekedést választani, mivel megnövekedett autóforgalomra kell számítani a temetők környékén. A tájékoztatás szerint vasárnap 20 óráig lezárják a X. kerületi Újhegyi utat a Maglódi út és a körforgalom között, az érintett szakaszra csak a BKK járatai hajthatnak be. Egyirányúsítják a Kozma utcát a Jászberényi út és a körforgalom között, a Sírkert utat pedig a Maglódi út irányába.

A Pesterzsébeti temetőt gépkocsival csak a Tartsay utca felől lehet megközelíteni, elhagyni pedig a Temető soron az Alsó határút felé, valamint a Temető sor-Vasfű utca útvonalon a Külső Vörösmarty utca felé lehet. A Külső Vörösmarty utcát az Alsó határút és a Tartsay utca között csak a BKK járatai vehetik igénybe.

Lezárják Kispesten a Temető közt, Pestszentlőrincen a Reményik Sándor utcát, illetve a Cinkotai temetőnél a Simongát utcát a Szabadföld út és a Tátraszirt sor között, illetve a Tátraszirt sort a Lóca utca és a temető között.

A Budafoki temetőnél egyirányúsítják a Debrő utcát és a Víg utcát a Gádor utca felé. November 2-ig az M3-as metró a hétköznapi menetrend szerint közlekedik. A temetőket érintő BKK-járatok a szokásosnál sűrűbben, illetve nagyobb kapacitással közlekednek, és rendkívüli járatok is indulnak. November 1-jén a 28B villamos közlekedik a Keleti pályaudvar és az Új köztemető (Kozma utca) között, Kőbánya-Kispest és az Új köztemető között pedig a 68B rendkívüli autóbuszjárattal lehet utazni. A Megyeri temetőhöz a 30B, a Pesterzsébeti temetőhöz a 36B, az Óbudai temetőhöz a 118B rendkívüli autóbuszjárattal is el lehet jutni. November 1-jén és 2-án a Budafoki temetőhöz a 158B rendkívüli autóbuszjárattal is lehet utazni. A forgalmi változásokról további részletek a kozut.bkkinfo.hu oldalon olvashatók.

