Elbocsátások és pereskedés az e-cigi óriásnál - Közel az összeomlás?

„A vásárlóink fele részegen pöfékel, mint az őrült, ki az ördög törődne a patronok minőségével?” – ezt a választ kapta a Juul márciusban kirúgott pénzügyi alenöke az október elején lemondott vezérigazgatótól, arra a kérdésre, hogy nem kéne-e jelölni a termékek lejáratát a csomagoláson. Legalábbis ezt állítja keresetében Siddharth Breja, korábbi alelnök, aki szerint a cég közel egy éves patronokat akart eladni. De ez csak az egyik megdöbbentő állítás abban a perben, amit Breja indított korábbi foglakoztatója ellen, azzal a váddal, hogy a cég tudott arról, hogy egymillió szennyezett patron került a Juul kereskedelmi partnereihez, mégsem hívták vissza azokat. Miután Breja panaszt tett a cégvezetésnél, elbocsátották.

Az ág is húzza a néhány év alatt a bűvös 1 milliárd dolláros cégértéket is elérő e-cigi óriást, a Juul Labs-t, amelynek szeptember végén mondott le társalapítója és vezérigazgatója, Kevin Burns, miután egyre forróbbá vált a cég alatt a talaj. Korábbi cikkünkben írtunk róla, hogy a Juul Labs bár rendkívüli üzleti sikereket ért el, közben pont abban vallott kudarcot, amivel hirdette magát: hogy leszoktatja az embereket a dohányzásról. A vízió az lett volna, hogy a dohányosokat átszoktatják a kevésbé ártalmas e-cigire, akik majd idővel azt is leteszik. A dolog azonban fordítva sült el: a designos termékre rákaptak a tinédzserek és a Juul legfőbb vásárlói éppen azok a fiatalok lettek, akik korábban soha nem dohányoztak.

Kapcsolódó cikkünk 2019. 01. 22. Hadat üzentek a dohányzásnak, mégis tinédzserek tömegét tették nikotinfüggővé

Mindeközben kiderült, hogy az e-cigi sem éppen egészséges, sőt. Az amerikai egészségügyi és betegségmegelőzési hivatal szerint az e-cigarettákkal összefüggésbe hozható rejtélyes tüdőbetegségek eseteinek száma már meghaladja az ezret és immár 18 haláleset vezethető vissza rájuk. A hírre több amerikai kiskereskedelmi óriás, köztük a Kroger, a Walgreens Boots Alliance és a Walmart is bejelentette, hogy leállítja az e-cigaretták értékesítését az üzleteiben. Az Alibaba eddig sem adott el kész e-cigarettákat az Egyesült Államokban, de minden kapcsolódó termék (mint a gyógynövényes inhalátorok vagy az üres patronok) eladását is beszüntette.

Maga Donald Trump is megszólalt az ügyben, aki úgy ahogy van, betiltaná az ízesített e-cigi-termékeket. Ugyanakkor a probléma felgöngyölítését nehezíti, hogy az az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Felügyelet (FDA) jelenleg nem kötelezi az e-cigik gyártóit arra, hogy feltüntessék a folyadékok összetevőit. A piacon pedig több ezer különböző ízű és összetételű folyadékot lehet venni, a kutatóknak egyesével kell vizsgálniuk őket, hogy meg tudják mondani, milyen kockázatot hordoznak magukban.

Füstbe ment terv

Október elején már akkora volt a nyomás a vállalaton, hogy Kevin Burns, a vezérigazgató le is mondott, helyét a Juulban 35 százalékos részesedéssel rendelkező dohányóriás, az Altria egyik vezéralakja, K.C. Crosthwaite vette át. A termékeik reklámozását beszüntették az Egyesült Államok területén. A világ második legtöbb dohányzó lakossal (106 millió) rendelkező országába, Indiában már szeptemberben betiltották az e-cigaretták gyártását, importját, eladását és reklámozását. A legnagyobb, több mint 300 millió fogyasztót számláló dohánypiacon, Kínában is levették a Juul termékeit a nagy e-kereskedők (Tmall, JD.com) kínálatukból, Thaiföld és Brazília már korábban tiltólistára tette a terméket.

A napokban jött a hír, hogy a korábbi alelnök, Siddharth Breja bepereli a céget, amiért az nem hívott vissza egymillió terméket, annak ellenére, hogy tudták, azok szennyezettek. Breja 2018 májusától dolgozott a cégnél a nemzetközi pénzügy osztály alenökeként idén márciusig, amikor is állítása szerint kirúgták, miután jelezte a problémát a vezetőség felé. Breja szerint a cég pénzügyi vezetője, Tim Danaher azt mondta, hogy a visszahívás több milliárdos veszteséget okozna az eladásokban és a cég értékben is. Egy héttel ezután Breját elbocsátották. A Juul szóvivője tagadta a vádakat, a Techcrunchnak küldött levelében azt írta, hogy Breját azért bocsátották el, mert kiderült, hogy nem rendelkezik a pozíció betöltéshez szükséges kvalitásokkal és a biztonsági kérdésekben is meg fogják védeni a céget, amely minden biztonsági előírásnak megfelel.

A per hírével egy napon jelentett be a Juul, hogy 10-15 százalékos leépítést tervez, amely körülbelül 500 dolgozót érint.