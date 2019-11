2000 milliárd dolláros világbirodalmat építettek az arabok

Csak szuperlatívuszokban lehet beszélni a szaúdi állami olajcégról, a Saudi Aramcóról, a vállalat messze a legnagyobb olajcég, elképesztő kitermeléssel és készletekkel, brutális profittal, de ezek mellett hamarosan azzal is büszkélkedhetnek a szaúdiak, hogy övék a világ legnagyobb értékű tőzsdei vállalata is. A tőzsdei bevezetés folyamata elindult, még idén tőzsdére bocsáthatják a vállalat részvényeit. A szaúdi koronaherceg akkor lenne elégedett, ha 2000 milliárd dolláros árazás mellett menne tőzsdére az Aramco, a legfrissebb becslések alapján azonban kevesebbel kell majd beérniük.

A világ legnagyobb olajcége

A Saudi Aramcoról szinte csak szuperlatívuszokban lehet beszélni, több kategóriában nem csak az olajiparon belül, de azon kívül is a legnagyobbak között van, nem véletlenül szeretné a szaúdi koronaherceg, hogy a vállalat árazása is kiemelkedő legyen, és végül a világ legértékesebb tőzsdei cégekét debütáljon a szaúdi tőzsdén.

Az Aramco a világ legnagyobb olajkitermelője, a globális olajkínálat közel 10 százalékát adja, tavaly naponta átlagosan 10,3 millió hordó olajat termelt ki, ezen felül napi 1,1 millió hordónyi folyékony földgázt és 8,9 milliárd köblábnyi földgázt is kitermelt. Ráadásul nem csak volumenben óriás az Aramco, a vállalat számai szerint a világon a legalacsonyabb áron kitermelő olajcége is, hordónként 2,8 dollárért termelik ki az olajat, aminek a világpiaci ára az elmúlt hónapokban jellemzően 60 dollár körül alakult, vagyis nem csak a cég bevételei, de profitabilitása és így profitja is hatalmas. Tavaly 111 milliárd dollár profitot ért el a vállalat, közel harmadával többet, mint az 5 nagy olajipari óriáscég (Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, BP, Chevron, Total) együtt. Az idei első 9 hónapban az olajcég 244 milliárd forint bevételt és 68 milliárd dollár profitot termelt, ez alapján közel 28 százalékos nettó profit marzs adódik.

Saudi Aramco létesítmények Fotó: Dina Khrennikova/Bloomberg

A szaúdi olajcég olajexportjának háromnegyedét, naponta közel 5 millió hordót Ázsiába exportál, a legfontosabb vevők között van Kína, India, Dél-Korea, Japán és Tajvan, Észak-Amerikába napi 1 millió, Európába 0,9 millió hordó olajat exportál az Aramco.

Nagyon nem úgy tűnik, hogy a szaúdiak olaja a következő években elfogyna, az Aramco ugyanis 260 milliárd hordónyi olajkészlettel rendelkezik, ami akár a következő több mint fél évszázadban biztosíthat kitermelést a szaúdiaknak, az Aramco készlete nagyobb, mint az 5 nagy olajcég, az Exxon Mobil, a Royal Dutch Shell, a BP, a Chevron és a Total összesített olajkészlete.

A vállalat világszerte komoly finomítói infrastruktúrával is rendelkezik, naponta több mint 3 millió hordónyi olaj feldolgozására képes, az Aramcóé a legnagyobb amerikai, Texasban található olajfinomító is, de Kínában és Indiában is terjeszkedik.

A cég 76 ezer alkalmazottat foglalkoztat, olajipari infrastruktúrával és irodákkal Ázsiában, Észak-Amerikában és Európában is jelen van.

Egyelőre szaúdi jegyzés lesz

Múlt hét vasárnap jelent meg az Aramco IPO-prospektusa, amiből az IPO legfontosabb részletei, mint az, hogy a részvények hány százalékát viszi tőzsdére az Aramco, hogy ténylegesen hány darab részvény kerül befektetőkhöz, és hogy milyen áron bocsátják tőzsdére az Aramco papírjait, egyelőre nem derült ki, ezek majd a könyvépítési folyamat végén alakulnak ki, viszont sok fontos részletet már ismerünk:

Egyelőre nem kerül sor nemzetközi jegyzésre, csak a szaúdi tőzsdén bocsátanak ki Aramco-részvényeket.

Az Aramco részvényeit hazai intézményi és magánbefektetők is lejegyezhetik. Utóbbiak egyrészt szaúdi állampolgárok, vagy nem szaúdiak, de ottani rezidensek is lehetnek. A szaúdi lakossági befektetők minden 10 megvásárolt Aramco-papír után egy bónuszrészvényt is kapnak, ha vállalják, hogy azokat a jegyzést követő 180 napban nem értékesítik, egy befektető legfeljebb 100 ilyen bónuszrészvényt kaphat.

A befektetők számára fontos információ, hogy a tervek szerint az olajtársaság méretes osztalékot fizetne tulajdonosainak, a 2020-as eredmény után összesen legalább 75 milliárd dollár osztalékot fizethet az Aramco.

Az IPO méretét és fontosságát jól mutatja, hogy összesen 27 bank vesz majd részt a tranzakcióban, ezek közül 9 pénzintézet szervezi a kibocsátást (Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley, NCB Capital, Samba Capital & Investment Management Company), a jegyzésnek 5 szaúdi és 11 külföldi bank a koordinátora.

Miért viszik tőzsdére az Aramcót?

Először egy 2016-os Economist-interjúban beszélt arról a szaúdi koronaherceg, Mohamed bin Szalmán, hogy az állami olajcég egy részét magánbefektetőknek értékesítenék, azóta gyakorlatilag nem telt el úgy hónap, hogy ne érkezett volna arról hír, hogy éppen mikor és melyik tőzsdén valósulna meg az IPO. A presztízsen kívül, hogy a szaúdiaké a világ legnagyobb tőzsdei cége, a szaúdi politikai vezetést más is motiválja a tőzsdei bevezetésben.

A szaúdi koronaherceg elkötelezett az ország transzformációjában, az egyértelműen olajtól függő Szaúd-Arábiát egyre inkább más erőforrások és más iparágak felé irányítaná, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy

egyre inkább az alternatív energia dominálna az ország energiaellátásában, elsősorban a napenergiára építene Szaúd-Arábia, kihasználva a remek éghajlati adottságokat (sok napsütés), és hely is lenne bőven a sivatagokkal borított országban napelemek telepítésére,

ezen felül az a terv, hogy az ország bevételeinek egyre nagyobb része származzon turizmusból, ezt a célt szolgálja, hogy egy szeptemberi bejelentés alapján nemzetközi turistáknak is megnyitnák az országot, 49 országra vonatkozó vízumrendszert hoznának létre, és enyhítik a női látogatók számára előírt ruházati előírásokat. A tervek szerint az ország bevételeinek 10 százaléka származhat turizmusból, miközben jelenleg még csak 3 százalék származik ebből a szegmensből.

Mohammad Bin Szalman Fotó: Billal Bensalem/NurPhoto via Getty Images

Mennyit érhet az Aramco?

Felmerül a nagy kérdés, hogy mennyit érhet a világ legnagyobb olajvállalata? Mivel még relatíve kevés információ áll a piac rendelkezésére egy pontos értékeléshez, így a bankok elemzései igen nagy szórást mutatnak, és csupán széles intervallumot tudtak egyelőre szolgáltatni a szakemberek a vállalat értékére vonatkozóan.

A szaúdi koronaherceg 2000 milliárd dolláros értékeltség mellett lenne elégedett, azonban piaci kommentárok szerint ez leginkább csak álom maradhat.

A Bank of America 1220 és 2270 milliárd dollár közé tette értékbecslését a cégre vonatkozólag, mely jól példázza az értékelő szakemberek információhiányát. nem mindennapi, hogy ilyen széles konfidencia-intervallumú becslést publikáljanak a bankok.

A Goldman Sachs is elég széles ársávot határozott meg, mellyel 1600 és 2300 milliárd dollár közé tenné valahová a cég értékét. A befektetési bank 2019 hátralevő részére 64,5 dolláros hordónkénti olajárral kalkulált, míg 2020 és 2023 között 60 dolláros értékkel.

A HSBC 1590 és 2100 közötti értékeltségi szintre jutott az Aramco esetén. Csupán a francia BNP Paribas volt olyan bátor, hogy egy konkrét összeggel mert a piac elé állni, mely ráadásul jócskán elmarad a szaúdi koronaherceg által áhítozott 2000 milliárd dolláros értéktől, ugyanis csak 1424 milliárd dollárt érhet szerintük a hatalmas olajtársaság.

A JP Morgan konkrét cégértékkel nem szolgált a piaci szereplőknek, azonban kalkulációjuk szerint idén 64,2 dolláros olajárra van szüksége az Aramconak, hogy fedezni tudja a tulajdonosoknak kifizetett jelentős mértékű osztalékot. 2020 és 2023 között a jelenlegi osztalékszint fenntartásához már a 60 dolláros olajár megfelelő lehet.

Piaci pletykák szerint a befektetőknek érdemes a konzervatívabb oldalról megközelíteni a nagy amerikai befektetési bankok elemzéseit, ugyanis mint a potenciális lebonyolítói a tőzsdei bevezetésnek, érdekükben állhat minél magasabb árazás kiharcolása a kibocsátónak. Amennyiben 1500 milliárd dolláros értékeltséget feltételezünk, még úgyis 50 százalékkal érhet többet az olajóriás, mint a világon jelenleg jegyzett legnagyobb társaságok, mint a Microsoft és az Apple, melyek piaci kapitalizációja 1000 milliárd dollár körül fluktuál. Az Aramco 2020-ra 75 milliárd dollárnyi osztalék kifizetését tervezi, ami az 1500 milliárdos értékeltségi szint mellett 5 százalékos osztalékhozamnak felelne meg, mely például a Shell 6 százalékos értékét nem érné el. A társaság potenciális méretét jól szemlélteti az alábbi ábra, mely szerint az eddigi legnagyobb olajtársaságok összességében nem érnek annyit, mint egyedül a szaúdi nemzeti olajvállalat.

Amennyiben a szaúdi koronaherceg 2000 milliárdos becsléséből indulunk ki, és mellé tesszük, hogy tavaly 111 milliárd dolláros nyereséget ért el a társaság, akkor kijelenthető, hogy ez egy 18-as P/E rátát eredményezne, mely a 100 milliárd dollár feletti piaci kapitalizációjú energiatársaságok esetén magasnak számít. A medián P/E ráta 16,44 az összehasonlító csoportban, míg a medián osztalékhozam 4,8 százalék. Az utóbbi érték szintén meghaladná az Aramco 3,75 százalékos, a koronaherceg által tervezett osztalékhozamát. Amennyiben csupán a szorzószámok alapján próbálnánk beértékelni az olajóriást, reálisabbnak tűnhet egy 1500-1800 milliád dollár közötti érték.

Végül a könyvépítési folyamat során fog eldőlni, hogy a befektetők mennyit lesznek hajlandók fizetni a szaúdi olajóriás részvényeiért, és végül a szaúdi állam ez alapján fog dönteni a felajánlott mennyiségről.

Saudi Aramco olajfinomító Fotó: Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images

Jelenleg az Apple a világ legnagyobb tőzsdei cége, piaci kapitalizációja 1137 milliárd dollár. Két olyan vállalat van a tőzsdéken, amelynek értéke meghaladja az 1000 milliárd dollárt, a Saudi Aramco lehet a harmadik.

Mit mondanak az elemzők?

A Templeton befektetési szakembere szerint amennyiben hosszabb távon 5 százalékos pakett kerül tőzsdére és a vállalat értéke valahol 1500 és 2000 milliárd dollár között lesz, akkor ez önmagában 1,8 százalékponttal növelheti a közel-keleti és észak afrikai régió globális súlyát a világon, mellyel megközelíthetnék a 7 százalékot, ezzel utolérné a feltörekvő európai régiót, Brazília, Dél-Afrika és india súlyát is. A régiós befektetők jelentős pakettektől szabadulhatnak meg, hogy legyen pénzük a zúj kibocsátásból vásárolni, mely rövid távon eladási hullámot indíthat be a regionális papírokban.

A Tellimer elemzője szerint amennyiben valóban csak a társaság 1 százalékát akarnák tőzsdére vinni, akkor valójában kevesebb pénzhez juthatna a szaúdi állam, mint az Aramco 2019 első féléves osztalékfizetése, mely sokkal nem lendítené előre a koronaherceg ambíciózus jövőbeli vízióit.

A Black Gold Investors vezére szerint egy biztos, hogy az Aramco tőzsdei bevezetése ébtizedek óta a legnagyobb gazdasági sztori lehet Szaúd Arábia életében. Fontos mérföldkő lehet a szaúdiak életében az olajfüggőség csökkentése, és egy diverzifikáltabb gazdaságra való áttérés. Óvatosságra int az elemző, ugyanis lehet a szaudiak csupán azért szeretnének egy pár százalékos jegyzést megvalósítani, hogy a kis közkézhányadot kihasználva felfele pumpálhassák az árat, ezzel megágyazva egy másodikkörös, drágább kibocsátásnak.

A MENA advisors szerint mindenképpen érdemes diszkontot használni az értékelésben, ugyanis az egyéb nagy nemzetközi olajtársaságokkal szemben az Aramco állami tulajdonban van, mely jelentős politrikai kockázatot jelenthet, ugyanis könnyen előfordulhat a jövőben, hogy akár nemzeti érdekek kerülhetnek a profit cél elé. így az elemző szerint a piac jócskán 1500 milliárd alá értékelheti a társaságot.

Saudi Aramco Fotó: Christopher Pike/Bloomberg via Getty Images

Vannak kockázatok

Első ránézésre minden szép és jó az Aramcónál, hatalmas cég, magas profitabilitással és profittal, elképesztő osztalékkal, de nyilván kockázatok is felmerülnek a vállalattal és annak részvényeivel kapcsolatban, a nemzetközi befektetőket több dolog is elgondolkodtathatja:

az Aramco működése gyakorlatilag állami irányítás alatt áll, nem elsősorban profitcélokat szolgál, kitermelését pedig az OPEC-országokkal kötött megállapodásoknak megfelelően alakítják,

a befektetők egyre inkább fenntartásokkal kezelik az olajjal kapcsolatos befektetéseket,

az olajban látható jelentős kilengések az olajkitermelő vállalatok részvényárfolyamait is alaposan megmozgatja, emiatt egyre több befektető csökkenti kitettségét a szektorban, a közel ezermilliárd dollárnyi vagyont kezelő Norvég Alap is bejelentette, hogy a jövőben megválik néhány olaj- és gázipari befektetésétől, hogy csökkentse kitettségét a szektorban,

Jamal Khashoggi Amerikában élő szaúdi újságíró októberi meggyilkolása miatt sokan bojkottot hirdettek Szaúd-Arábiával szemben,

az emberi jogok védelme még mindig nem elsődleges szempont az országban, ez is elijesztheti a befektetőket.

Bandar Algaloud / Saudi Kingdom Council / Handout/Anadolu Agency/Getty Images