November 6-án, ezen a héten szerdán teszi közzé harmadik negyedéves számait a Magyar Telekom. Az elemzői várakozásoka alapján a fontosabb sorokon tovább növekedett a vállalat.

Továbbra is támogató a működési környezet, erős a lakossági fogyasztás Magyarországon, és az észak-macedón leánycégnél is kitart a fordulat után a pozitív trend, ezért az elemzők arra számítanak, hogy a Magyar Telekom a harmadik negyedévben is növelhette bevételeit és profitját.

A várakozások átlaga alapján a bevételek 1,3, az EBITDA 2,6, az adózott eredmény pedig 13,4 százalékkal emelkedhetett év/év alapon.

