Kiberbiztonsági területen készül nagy dobásra az OTT-ONE

Az OTT-ONE Nyrt. új területen terjeszkedik, a kiberbiztonsági megoldások piacát is megcélozták három új fejlesztéssel: egy blockchaines bűnjelkezelő megoldással, egy titkosított adattárolóval és egy úgynevezett okosrelével. Ez nehéz és időigényes feladat, de a korábbi termékeik és meglévő tapasztalataik alapján logikus irányba lépnek, ráadásul a kiberbiztonsági piac folyamatosan növekszik, így nagy potenciált lát benne a cég menedzsmentje.

Az OTT-ONE korábban is foglalkozott már a kiberbiztonsági területtel, biometrikus beléptetőrendszerek, vénaszkennerek kereskedelmével, és később felismerték, hogy ezek a rendszerek alkalmasak egyéb felhasználásra is. Beemelhetők például a titkosítás különböző lépcsőfokaiba, illetve különböző IT-rendszerek hozzáféréséhez is alkalmazhatók. A vénaszkenner rendszerrel különböző IT-rendszerekbe való belépést is meg lehet oldani, legyen szó egy asztali számítógépről, egy szerverről, vagy egy szoftverhez való hozzáférésről. A biometriát fel lehet használni más úton is: amikor a jelszavaink helyett szeretnénk a biometriából származó kódokat használni, egy nyílt és egy titkos kulcsú aláírás esetében.

Ez egy nagyon komoly kutatás-fejlesztési történet, elképesztően sok technikai akadály van benne. Nagyon könnyű definiálni, hogy mit szeretnénk elérni. De mire ez elkészül, addigra sok 100 millió forintot és éveket invesztálunk egy fejlesztésbe. Ezzel együtt, akinek sikerül helyes válaszokat adni, az pici cégként is letarolhatja a világpiacot

– mondja Kósa Gábor, az iSRV Zrt. informatikai vállalkozás tulajdonosa, egyben az OTT-ONE Nyrt. stratégiai tanácsadója. A két cég által fejlesztett, mesterséges intelligencián (AI) alapuló képfelismerési rendszerükre alapozva a világ több országában indítottak projekteket.

A konzorciumi formában együttműködő két cégnél az elmúlt évek projektjei során egy komoly tudással rendelkező hardverfejlesztői csapat jött létre, így már házon belül megvan az a tudás, amellyel teljesen saját fejlesztésű elektronikákat tudnak tervezni. Ez a tudás a biztonságtechnikában kimagaslóan fontos képesség, mivel az igazán biztonságos rendszerek építésekor nem csak a megfelelő szoftvereket kell megalkotni, hanem fontos az azokat futtató hardverek házon belüli kifejlesztése is. Csak így garantálható a megfelelő biztonság.

Jelenleg három fontos kutatás-fejlesztési projekten dolgoznak: egy fizikai, katonai elvárásoknak is megfelelő titkosítást alkalmazó külső adattároló eszközön; egy smartcity és smarthome területeken használható biometrikusan vezérelhető okosrelén; és egy blockchain alapú bűnjelkezelési, érték-nyomonkövető projekten.

Titkosított SSD

Az SSD meghajtó egy tervezett termék- és szolgáltatásmátrixnak az egyik alapköve: ez egy olyan eszköz, amelyben helyet kapott egy SSD (Solid-state drive) meghajtó, azaz egy mozgó alkatrész nélküli adattároló, ami memóriában tárolja az adatokat. Az SSD köré a katonai szintű elvárásoknak is megfelelő, amerikai szövetségi katonai minősítéssel már rendelkező, titkosítást adó chipet építettek, ami fizikailag titkosítja az adattárolóra kerülő adatokat. A titkosításhoz használt kulcsok az eszközben vannak, egy behatolásvédett területen, folyton áram alatt. Ha az eszköz észlel bármilyen behatolási vagy hackelési kísérletet, megsemmisíti ezeket a titkosítási kulcsokat, és onnantól már csak egy értelmezhetetlen adathalmaz van az SSD-n. Az SSD össze van kötve egy mobiltelefonal egy applikáción keresztül, amely arcfelismeréssel és egy engedélykóddal tudja feloldani az adattárolót. Ha ez megtörténik, mintha a számítógép egy pendrive-ot érzékelne, megjelenik a meghajtó az adatokkal. A számítógépre nem kell kliensprogramot telepíteni, az eszköz a saját, védett környezetében tud működni. Az eszköz ezen felül saját, beépített biometrikus azonosítást is használ, így egyedüliként a világon kiemelt, két biometrikus lépcsőben történő azonosítást kínál.

Okosrelé – Smart home, smart city

Az okosrelé egy olyan IT-megoldás, amely a titkosított SSD-hez hasonlóan az okostelefonok biometrikus azonosítását használja, és ezzel reléket lehet vezérelni. Ez az okosotthonoknál, smart city megoldásoknál könnyen felhasználható termék: nyithatunk vele ajtót, de ipari gépeket is vezérelhetünk, alkalmas arra is, hogy hardverkulcsként felhasználjuk és szoftverjogosultságokat ellenőrizzünk vele. Vagy éppen rendszerekbe való belépéshez használjuk fel, de akár egy USB- vagy ethernetkábelt is letudunk vele tiltani vagy engedélyezni. A megoldást még nem vezették be a piacra, de több szereplő is érdeklődik már iránta.

A termék bizonyos változatai relatív olcsón beszerezhetők, mert nem kell beletenni a biometriát minden egyes modulba, hiszen a felhasználóknál ez már ott van a telefonjukban. Nem kell minden egyes eszköznél mintát venni, és a telefonon van a biometrikus minta is, nem egy távoli szerveren tárolódik: ezáltal a felhasználó felelőssége, az ő kontrollja alatt marad a biometrikus azonosítója. Android, IOS rendszerre is elérhető, ráadásul a felhasználó azt is eldöntheti, hogy milyen biztonsági szintet kíván beállítani:

Ha a vásárló azt mondja, hogy neki csak a face ID-s iPhone fogadható el, akkor mi így setupoljuk ez eszközt. Ha az a kérés, hogy a legolcsóbb Android ujjlenyomat-olvasóját is elfogadja, az az ő döntése, ez is kivitelezhető

– magyarázza a megoldás működését Májer Bálint, az OTT-ONE Nyrt. vezérigazgatója.

Blockchain alapú bűnjelkezelés

A blockchaines fejlesztésbe egy ügyféligény miatt vágtak bele, ugyanis korábban már részt vettek a programozás e különleges, új területén egy dokumentumkezelő rendszer fejlesztésével. Ennek a lényege, hogy sem a felhasználó, sem egy esetleges korrupt rendszergazda nem képes arra, hogy eltüntesse a hozzáférések tényét vagy, hogy semmissé tegye, elrejtse a dokumentumokkal kapcsolatos változásokat, módosításokat. Erre komoly piaci igény van, mindenhol, ahol értéket, digitális szellemi értéket őriznek.

Jelenleg egy bűnjelkezelő, érték-nyomonkövető projekten dolgoznak, a rendőrségi ügyekben nyilvántartásba vett bűnjelek kezelésére fejlesztenek egy blockchaines rendszert. Ez úgy működik, hogy egy megfelelően elkészített, okostelefonon futó szoftverrel egy helyszínelő készít egy fényképet a bűnjelről, és onnantól a teljes logisztikai láncot, ahogy ezt a bűnjelet kezelik, végig egy blockchaines rendszeren keresztül követhetik nyomon. A projektben rendőrségi szakértők is részt vesznek, ők segítenek a rendszer szakmai részének felépítésében. Ugyanakkor az így elkészülő rendszer továbbfejleszthető más irányokba is, például műtárgyakat, festményeket, vagy akár gyémántok útját is nyomon követhetik a megoldással.

Az OTT-ONE idén júniusban tájékoztatta a befektetőket, hogy megkezdi egy nyilvános, a Budapesti Értéktőzsdén szervezett tranzakció lebonyolítását, az ebből befolyó tőkének legalább kétharmadát fordítják majd a biztonságtechnikai és AI-fejlesztésekre.

A cikk megjelenését az OTT-ONE Nyrt. támogatta.