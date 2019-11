Régiós startup program indult a V4-ek támogatásával

A Design Terminal V4-es partnereivel közösen harmadik alkalommal szervezi meg a V4 Startup Force vállalkozásfejlesztési programját a Visegrádi Alap támogatásával. A kezdeményezés összekapcsolja a V4-ek tehetséges vállalkozóit, akik a régió vezető nagyvállalataival találkozhatnak a négy fővárosban.

,,A visegrádi együttműködés ma élénkebb mint valaha. Itt az ideje, hogy a politikai és kulturális területek mellett a gazdasági dimenziót is megerősítsük. Ez a program a legtehetségesebb fiatal cégalapítóink támogatásával pontosan ezt célozza” - mondta Böszörményi-Nagy Gergely, a Design Terminal vezetője a V4 Startup Force nyitórendezvényén.

Ez a projekt minden évben fejlődik, új, innovatív ötleteket hoznak be. Idén már nagyvállalatok is érdeklődnek iránta, mint finanszírozó, ami bizonyítja, hogy erre a fajta platformra, programra van piaci igény. Reményeink szerint jövőre már nagy IT cégek is megjelennek majd az esemény támogatói között

– ezt már Dávid Andor, a Visegrádi Alap ügyvezető igazgatója mondta a Portfolio kérdésére.

A régiós országok közti különbségekről Dávid elmondta, hogy a 40 milliós piaccal rendelkező Lengyelország előnyből indul, a cseheknél pedig az IT cégek magas számát emelte ki, illetve az erős nyugat-európai kötödést, főleg a német és osztrák piac közelsége miatt. Magyarország és Szlovákia esetében a gyengébb nyelvtudás és a fiatalok vállalkozási kedvében lát hendikepet, de ez a startup program pont azt a célt szolgálja, hogy egyfajta platformként fejlődési lehetőséget kínáljon az abban résztvevőknek.

Dávid Andor

A programba jelentkező startupok közül a legjobb négy – országonként egy-egy – csapat novemberben intenzív vállalkozásfejlesztésen vesz részt. A program november 4-én Budapesten indul, melyet 10 napos körút követ a további három visegrádi fővárosba, ahol a helyi üzleti és startup ökoszisztéma képviselőivel találkoznak a startupok. Olyan nagyvállalatok és inkubátorok előtt mutatkozhatnak be, mint a Vodafone Magyarország Zrt., a Tesco-Globál Zrt., vagy az MKB Fintechlab. Ezekkel a találkozókkal a V4-ek vezető vállalataival építhetnek ki erős kapcsolatrendszert a startupok, amelyre későbbi nemzetközi terjeszkedésük építhető.

Az ösztöndíjprogram a Design Terminal vezetésével és partnerei, a cseh UP21, a lengyel Reaktor Warsaw és a szlovák CAMPUS közreműködésével, a Visegrádi Alap támogatásával valósul meg.

A programban résztvevő startupok: