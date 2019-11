Megduplázzák a szlovák bankadót - Mennyire fáj az OTP-nek?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Szlovákiában duplájára emelik a bankadó mértékét, ami az OTP-t is érinti, hiszen leánybankján keresztül jelen van az ország bankpiacán. Az OTP azonban ott kis bank, a bankadó megduplázása elhanyagolható hatással jár a bankcsoport eredményére. Egyébként is, hamarosan akár meg is válhat a szlovák bankjától a magyar pénzintézet.