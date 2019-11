Novemberben sincs megállás a hazai aukciós piacon

Megkülönböztetett várakozás előzi meg a Virág Judit Galéria második világháború utáni és kortárs művekből rendezett november 17-i árverését. Az érdeklődés részben az árverés tényének szól, hiszen ez a ház első olyan aukciója, melynek középpontjában az elmúlt 70 évben született, zömmel „klasszikus kortárs” munkák állnak. Az időzítés tökéletesnek tűnik, hiszen az utóbbi időben jelentősen felerősödött a gyűjtői érdeklődés e korszak, különösen a 60-as – 70-es évek iránt, másfelől az is jól érzékelhető, hogy a legnagyobb aukciósházaink fő profilját jelentő klasszikus modern alkotások kategóriájában a piacon megritkultak a csúcsművek. A mostani aukció több mint 100 tételt felvonultató anyaga igazolja a kezdeményezés létjogosultságát, hiszen a kínálatban az utóbbi évtizedek legjelentősebb mestereinek nemegyszer életművi jelentőségű munkái szerepelnek, s többen közülük esélyesek az eddigi csúcsárak újraírására is. Vonatkozik mindez elsősorban Lakner Lászlóra, akitől egyik kulcsművére, a legutóbb a Ludwig Múzeumban 2015-ben bemutatott Metamorfózis – egyszer, aztán, később / Várakozók (Példázat) című festményre lehet – 22 millió forintról indulva – licitálni és Nádler Istvánra, akinek öt munkája is kalapács alá kerül – köztük az 1971-es Kapcsolat 10 millió forinton kezd. Kiemelkedő munkák képviselik többek között az Iparterves generációt – Nádler mellett Keserü Ilonát, Bak Imrét – és a Pécsi Műhely alkotóit – Kismányoki Károlyt, Ficzek Ferencet, Pinczehelyi Sándort is. Az itt megtekinthető anyag minőségét jelzi, hogy a tételek átlagos kikiáltási ára meghaladja a másfél millió forintot.

Lakner László Metamorfózis – egyszer, aztán, később / Várakozók (Példázat) című, 35-55 millió forintra becsült festménye (1964-67, olaj, vászon fán, 192 x 242 cm) életműrekordot dönthet a Virág Judit Galériánál A BÁV 75. művészeti árverésének első napján, november 19-én ékszerekre és ezüst műtárgyakra, míg másnap festményekre, műtárgyakra, porcelánokra lehet licitálni. Az ékszernap kínálatában nagyértékű brilles befektetési ékszerek és olyan ismert márkák alapdarabjai mellett, mint a Cartier, a Tiffany, a Gucci, vagy a Chopard, egy rekordáron, 2,5 millió forinton induló hazai kortárs ékszergarnitúra, Bánfalvi Rita kalocsai motívumokat megjelenítő egyedi tervezésű és készítésű munkája is szerepel. Nemzetközi figyelemre is számot tarthat egy Fabergé szecessziós kiöntőgarnitúra, amit 5,5 millió forintról indítanak. A másnapi anyag egyik szenzációja a modern magyar kerámia megteremtőjeként tisztelt Gádor István egyedülálló hagyatéka, amiben közel 30 saját, féltve őrzött és teljes életművét reprezentáló munkája mellett szép számmal szerepelnek a művészbarátaitól kapott, illetve vásárolt művek is, köztük Kmetty János, Dési Huber István, Uitz Béla, Szőnyi István, Scheiber Hugó, Bene Géza és Pekáry István festményei és grafikái, valamint Goldmann György és Bokros Birman Dezső szobrai. Az árverés sztártételei közül megemlítjük Gulácsy Lajos Romantikus táj nőalakkal című festményét, ami 38 millió forintról indul, valamint Munkácsy Mihálynak a Zálogházhoz készült, 28 millió forinton kezdő befejezetlen tanulmányát. Mészöly Géza Sétalovaglása 18, Rippl-Rónai József Zorkája 4,6 millió forintos kikiáltási árat kapott. A kortárs anyagban többek között Gyarmathy Tihamér, Orosz Gellért, Hincz Gyula, Hencze Tamás és Nádler István művei szerepelnek. Az árverés tételeit itt lehet megnézni.

Gádor István Jugendstil virágtartója (1917) egymillió forinton kezd a BÁV árverésén

A Műgyűjtők Háza november 13-i árverésén többek között Birkás István, Aknay János, Czene Béla, feLugossy László, Fajó János és Tót Endre egyedi, illetve sokszorosított munkáira lehet licitálni, a kikiáltási árak néhány tízezer és 150 ezer forint között váltakoznak. Az anyag itt tekinthető meg.

November közepén több online aukció is befejeződik; közülük a Darabanth Aukciósház és a Nagyházi Galéria egy-egy árverését emeljük ki.

A Darabanth Aukciósház november 16-án záruló 32. nagyaukciójának rendkívül gazdag és árban is sokszínű kínálatában a filatéliai és postatörténeti dokumentumoké a vezető szerep; a legmagasabb árról, négymillió forintról is egy ilyen tétel, az 1938-39-es soproni tábori küldöncjárati magánposta bélyegeinek egyedülálló kiállítási gyűjteménye indul. Milliós kikiáltási árat kapott néhány további filatéliai ritkaság mellett egy négy lyukkal érvénytelenített 1927-es ezer pengős bankjegy és egy olimpiai ereklye, az 1936-os berlini nyári játékok fáklyatartója is. A képzőművészeti anyagból Klie Zoltán Vágtató szerelmesek című olajképe emelkedik ki, ami 900 ezer forintos kezdőárat kapott. Az árverésen többek között kerámiákra, szobrokra, metszetekre, órákra, fényképezőgépekre, kéziratokra, térképekre, könyvekre is lehet licitálni, de aki egy üveg nemes borral kívánja köszönteni a Karácsonyt, harcba indulhat egy 110 éves Tokaji Aszú Esszenciáért is, amiért legalább 110 ezer forintot várnak. Az árverés teljes anyaga itt nézhető meg.

Ugyancsak zajlik már és november 17-én zárul a Nagyházi Galéria karácsonyi online árverése, ahol a tételek egy arany karkötő kivételével százezer forint alatti áron kezdenek. A kínálatot ékszerek, órák, régi pénzek és dísztárgyak dominálják, de lehet licitálni például egy több mint százéves, vélhetően osztrák karácsonyfatalpra is. Az aukció valamennyi tételét itt lehet megtekinteni.

szerző: műtárgy.com.