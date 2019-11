Így fizetünk a jövőben Magyarországon

A fizetési folyamat láthatatlanná fog válni, megjelennek a különböző e-pénztárcák, a fizetési kártyák és elfogadó terminálok virtuálisak lesznek, és a biometrikus azonosítás is minden bizonnyal rohamosan terjedni fog – árulta el vízióját a fizetési piac jövőjéről Selmeczi-Kovács Zsolt, a GIRO Zrt. vezérigazgatója, aki csütörtöki Banking Technology konferenciánk előadója lesz. Szerinte a gazdaság és a kereskedelem teljes digitalizációja egyszerűen elképzelhetetlen és megvalósíthatatlan egy modern azonnali fizetési infrastruktúra nélkül.

Elindul-e az azonnali fizetési rendszer jövő márciusban, hogy állnak a bankok a csatlakozással jelenleg?

A Pénzügyi Stabilitási Tanács 2019. május 28-i ülésén úgy döntött, hogy a pénzügyi stabilitás fenntartása, az elektronikus fizetésbe vetett bizalom megőrzése és a szolgáltatással tervezett ügyfélélmény elérése érdekében az ügyfelek számára az azonnali fizetés 2020. március 2-ától lesz elérhető. A döntést megalapozó rendeletmódosítás értelmében a 2020. március 2-i határidőre minden érintett pénzforgalmi szolgáltatónak teljes funkcionalitással készen kell állnia a szolgáltatás nyújtására.

A GIRO Zrt. 2019. július 1-től teljes funkcionalitással élesítette GIROInstant rendszerét, mely biztosítja az azonnali átutalások feldolgozását, a fizetési kérelem üzenetek továbbítását, valamint a másodlagos számlaazonosítók nyilvántartásának kezelését. 2019. szeptember 1-től kötelező éles próbaüzem vette kezdetét, ahol a GIRO párhuzamosan két - egy teszt és egy éles - környezetet biztosít a klíringtagok részére. A klíringtagoknak a fenti környezeteken szükséges teljesíteniük - az éles indulásuk feltételeként meghatározott - tesztelési követelményeket. A követelmények teljesítés után tudjuk megmondani, ki indulhat, ki nem. Jelenleg nagyon bízunk abban, hogy mindenkinek a tesztelése sikeres lesz. Az indulás a GIRO Zrt-n nem fog múlni.

Banking Technology konferenciánk egyik fontos témája lesz, hogy néz ki a jövő fizetése. Mit gondol, 10 év múlva ha bemegyünk egy boltba, hogyan, mivel fizetünk majd Magyarországon? Hogy néz ki a vásárlás folyamata? Milyen szerepet kap ebben az azonnali fizetési rendszer?

Ahogy az élet szinte minden területén, a fizetési iparágban is felgyorsult az innováció. Ez természetesen nagyon jó dolog, mert folyamatosan fejlődnek a fizetési folyamatok, javul az ügyfélélmény. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy nehezebbé vált 10 évre előre látni. A következő évek egyik legfontosabb trendje a fizetések, a fizetési folyamat láthatatlanná válása lesz. Ennek a fejlődésnek csak a kezdete a különböző e-pénztárcák megjelenése, a fizetési kártyák és elfogadó terminálok virtualizációja. A biometrikus azonosítás is minden bizonnyal rohamosan terjedni fog. Több kiskereskedelmi cég is kísérletezik már olyan vásárlási folyamattal, melyben megszűnnek a pénztárgépek és a fizetési terminálok. Ezzel sokkal egyszerűbbé, a kereskedők és így a fogyasztók számára is olcsóbbá válik a vásárlási és a fizetési folyamat is. Azt gondolom, hogy ez 10 éves távlatban realitássá vállhat. A e- és m- kereskedelemben talán még meghatározóbb lesz a fizetési folyamatok fejlődése, digitalizációja. A gazdaság és a kereskedelem teljes digitalizációja egyszerűen elképzelhetetlen és megvalósíthatatlan egy modern azonnali fizetési infrastruktúra nélkül. Az azonnali fizetési rendszer tehát egy nagyon fontos pillére lesz a kiskereskedelem jövőbeli fejlődésének.

Az azonnali fizetés mely területeken terjedhet el első körben, hol válthatja ki a készpénzt leghamarabb?

A nemzetközi tapasztalatok meglepő sokszínűséget mutatnak. Biztos, hogy lesznek előre nem látható felhasználási terültek Magyarországon is. Nagyon tipikus ugyanakkor a személyek közötti, ú.n. P2P fizetések esete. Közös programok (vacsora, kirándulás) költségeinek a megosztása egymás között. Az azonnali fizetés az ilyen esetekben egyértelműen a készpénz használatát váltja fel, és egy létező problémára nyújt ügyfélbarát megoldást.

Milyen tényezőktől függ leginkább, hogy a boltokban melyik megoldást választják a fogyasztók?

A legfontosabb tényező természetesen az, hogy milyen fizetési módok érhetők el a fogyasztó számára. Sok bolt még mindig csak készpénzt fogad el. Az azonnali fizetés előtt tehát ez az első akadály, melyet át kell ugrani, az új fizetési módnak meg kell jelennie a boltokban. És ez nem egy könnyű feladat. Ahhoz, hogy egy új fizetési mód megjelenjen a kiskereskedelemben számos szereplőnek kell fejlesztéseket megvalósítania. Azt gondolom, hogy az új PSD2-es szabályozás talán meg fogja valamelyest könnyíteni ezt a folyamatot, mert jelentősen leegyszerűsíti a fizetési műveletek kezdeményezésének folyamatát.

Milyen megfontolások mentén döntenek egyes fizetési megoldások mellett a kereskedők? Ők mi alapján vezetnek be vagy vetnek el egy fizetési megoldást?

Azt gondolom, hogy szinte minden kereskedő esetében más és más a különböző szempontok súlyozása. Az egyik legfontosabb szempont természetesen a fizetési mód tömegessége. A fizetési iparágban meghatározó szempont a méretgazdaságosság, mert magasak a fix költségek, és alacsonyak a változó költségek. Ezért a fizetési iparág múltját vizsgálva azt látjuk, hogy magas a koncentráció, egy adott országban tipikusan csak egy-két fizetési mód vált tömegessé, ez biztosította a méretgazdaságosság érvényesülését, a társadalmi költségek alacsonyan tartását. A technológiai fejlődés azonban ezen a területen is paradigmaváltáshoz vezethet. A technológiák olcsóbbá válása lehetővé teszi azt, hogy a fix költségek növekedése nélkül tudjon az iparág egy magasabb belső komplexitást, több fizetési módot párhuzamosan kezelni. Ezért én optimista vagyok, hogy hamarosan a kereskedők is megtapasztalhatják azt, hogy megjelennek a különböző, az azonnali fizetésre épülő fizetési megoldások, növekszik a verseny és közben csökkenhetnek a költségeik is.