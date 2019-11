Nyúl Sándorral működik együtt a CyBERG

A CyBERG menedzsmentje a közelmúltban együttműködési tárgyalásokat folytatott Nyúl Sándorral, a Gránit Pólus Csoport igazgatótanácsának elnökével, aki a tervek szerint csatlakozik a CyBERG igazgatótanácsához, és részesedést is vásárol a társaságban.

Pozitív eredménnyel zárultak a CyBERG és Nyúl Sándor, a Gránit Pólus Csoport igazgatótanácsának elnöke közötti tárgyalások. A megállapodás szerint Magyarország egyik legsikeresebb vállalatvezetője csatlakozik a CyBERG igazgatótanácsához, és aktívan segíti a társaság további fejlődését. Az izgatótanács bővítését a menedzsment a soron következő igazgatósági, illetve közgyűlésen terjeszti elő, a változás az igazgatótanács és a közgyűlés pozitív döntését követően léphet életbe.

Az elismert szakember 1973 óta tagja a Demján cégcsoportnak, alapítója és elnöke a Gránit Pólus Csoportnak, meghatározó tagjaként különböző cégekben töltött be vezető pozíciókat, így tett szert nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő befektetői és menedzsment tapasztalatokra. Jelenleg többek között a Gránit-Bank Kft. felügyelő bizottságának elnöke, a Pólus Ingatlanfejlesztő Kft. igazgatósági tagja, és az Euroinvest Ltd. felügyelő bizottságának tagja. Továbbá alapítója a Viktor Kft-nek, amely 3 országban kezel belvárosi ingatlanokat.

Az igazgatótanácshoz való csatlakozás mellett Nyúl Sándor egy kisebbségi részvénycsomag megvásárlásával befektetőként is megjelenik a társaságban.

A CyBERG szerdán 2,4 százalékkal került lejjebb, a szerdai záróértékéhez képest nem mutatott elmozdulást az árfolyam. A társaság részvényei január közepe óta 15,8 százalékot estek.

(BÉT)