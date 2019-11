Még csak most kezdődik a megújulók igazi forradalma

A Nemzetközi Energiaügynökség által közzétett World Energy Outlook 2019 kiadványból többek között az is kiderült, hogy a szervezet a konzervatívabb forgatókönyvében azzal számol, hogy a megújuló forrásokból származó áramtermelés 2026-ra meghaladja majd a szénből származó energiatermelést. Az energia szektor beruházásainál az IEA kedvezőbb forgatókönyve azt vetíti előre, hogy az energiaszektor beruházásai évente 1,2 billió dollárt tesznek ki átlagosan 2040-ig, ami nagyjából 60 százalékkal magasabb a jelenlegi kiadási szinteknél.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) elemzései során több forgatókönyvet is vizsgál, a jelenleg tervezett intézkedéseket (stated policies scenario) vizsgáló forgatókönyv azt feltételezi, hogy a jelenleg tervben levő intézkedések fognak megvalósulni, míg a fenntartható fejlődés forgatókönyve (sustainable development scenario) a fenntartható fejlődéshez és a Párizsi Egyezmény betartásához szükséges feltételrendszerrel dolgozik.

Az IEA által nemrégiben közzétett World Energy Outlook 2019 kiadványban többek között a kőolaj, a földgáz, a szén és a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos trendeket is vizsgálta. Az elemzés a globális energiatermelő-mix kilátásaival kapcsolatban két forgatókönyvet vizsgál, a jelenleg tervben levő intézkedések forgatókönyve alapján a megújuló forrásokból származó áramtermelés gyorsan növekszik majd és 2026-ra meg is haladja majd a szénből származó energiatermelést. A villamosenergia-kínálat növekedésének háromnegyede 2040-ig a megújulókból származik majd, amit közel 170 országban a politikai támogatottság mellett a költségek csökkenése is segíthet majd. A széntüzelésű energiatermelés nagyjából változatlan marad, bár a részesdése az energia mixben az IEA szerint a 2018-as 38 százalékról 2040-re 25 százalékra csökken. A fenntartható fejlődés forgatókönyvében a megújulók a villamosenergia-kínálat kétharmadát adják 2040-re: a nap- és szélenergia az energia termelő-mix 40 százalékát adná, és további 25 százalékkal érkezne szállítható megújuló energiaforrásokból beleértve a víz- és bioenergiát is.

Forrás: IEA

A forrásonként lebontott, telepített energiatermelő kapacitással kapcsolatban az IEA elemzése a jelenleg tervezett intézkedések alapján azzal számol, hogy 2035 körül a telepített kapacitások legnagyobb forrását a napenergia adja majd, az IEA előrejelzései szerint a napelemek telepített energiatermelő kapacitása 2032 körül haladhatja meg a szenet, és 2035 körül a gáztüzelésű kapacitást is túlszárnyalja majd. A megújulók a 2040-es globális kapacitásbővítések kétharmadát teszik ki, a szélenergia-kapacitás megháromszorozódik, és az offshore szélenergia kapacitások Európában, Kínában és az Egyesült Államokban is növekednek majd. A gáztüzelésű kapacitás a legtöbb piac esetében nő majd.

Forrás: IEA

A globális energiaszektor beruházásaival kapcsolatban az IEA kiemeli, hogy a jelenleg tervezett intézkedések alapján a szektor beruházásai 20 billió dollárt tesznek ki összesen a 2040-ig tartó időszakban, ez átlagosan 20 százalékkal magasabb a szektor 2014 és 2018 között irányadó, éves kiadásainál. Az energiaszektor képviseli a teljes globális energia kínálati beruházások 50 százalékát, beleértve az új erőművekre, az átviteli és elosztóvezetékekre, valamint felújításokra fordított kiadásokat is. A fenntartható fejlődés forgatókönyvében az IEA azzal számol, hogy az energiaszektor beruházásai évente 1,2 billió dollárt tesznek ki átlagosan 2040-ig, ami nagyjából 60 százalékkal magasabb a jelenlegi kiadási szinteknél. Ebben a forgatókönyvben az energia szektor beruházásai teljes energia kínálati beruházások kétharmadát teszik ki, összehasonlítva a jelenlegi, ötven százalékos aránnyal.

Forrás: IEA

A megújuló villamosenergia-termelés régiós és forgatókönyv szerinti lebontásában az IEA a jelenleg tervezett intézkedések alapján azzal a számol, hogy a megújulók esetében a költségek csökkenése és a digitális technológiák térnyerése hatalmas lehetőségeket nyit meg az energiaátmenetek előtt, a szél- és a napenergia a többlet villamosenergia termelés több mint felét biztosítja 2040-ig, míg a fenntartható fejlődés forgatókönyve esetében szinte teljesen innen származik majd a növekedés.

A jelenleg tervezett intézkedések forgatókönyve alapján az IEA szerint a megújuló energiák mennyisége a teljes, végső energiafogyasztáson belül a mai 990 millió tonna olajegyenértékről 2 260 millió tonna olajegyenértékre emelkedik 2040-ben, többek között a bioenergia korszerű felhasználásának jelentős növekedése miatt. A fenntartható fejlődés forgatókönyvében az IEA azzal számol, hogy a megújuló energia befektetéseket ösztönző többlet-intézkedések következtében a villamosenergia termelésen belül a megújuló energia részaránya kétharmados lesz, míg végső energia fogyasztáson belül az arány 37 százalékos lesz. 2040-re a szélenergiától várható termelés 8 300 TWh-ra, a napenergia esetében pedig 7 200 TWh-ra nő, várhatóan túlszárnyalva a vízenergiából származó, 6 950 TWh-s termelést, míg a megújuló forrásból származó hő részaránya 2040-ben 30 százalékra (1 200 millió tonna olajegyenértékre) emelkedik.

Forrás: IEA

Címlapkép forrása: Chen Xiaodong/Visual China Group via Getty Images