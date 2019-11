Még évtizedekig pusztíthatjuk a Földet, akárhányszor csak repülőre ülünk

A repülés mindössze 2-3 százalékát adja az emberhez köthető szén-dioxid-kibocsátásnak, de ez az arány rohamosan növekedhet a következő években, ahogy a globális utasforgalom a duplájára emelkedhet 2040-ig. Számos lépést tesznek már most is a légitársaságok annak érdekében, hogy csökkentsék az emissziót, új, kisebb fogyasztású gépekre cserélik a flottájukat, optimalizálják a menetrendjüket, alternatív üzemanyagokkal és elektromos repülőgépekkel kísérleteznek. De még messze vannak attól, hogy teljesen zöldek legyenek, rövid távon csak az segíthetne, ha kevesebbet repülnének az emberek - írja a Business Insider.

Amikor szeptemberben a 16 éves klímaaktivista, Greta Thunberg Svédországból New Yorkba utazott, hogy beszéljen az Egyesült Nemzetek klímacsúcstalálkozóján, nem repülővel tette meg azt a néhány ezer kilométert, hanem vitorlással, nullára redukálva az utazás szén-dioxid-kibocsátását. A célja az volt ezzel, hogy csökkentse az ökológiai lábnyomát és nem kérdés, hogy van zöldebb módja az utazásnak, mint repülni.

Természetesen nem tudjuk mindannyian követni a példáját. Neki 15 napjába került, hogy átutazza a vitorlással az Atlanti-óceánt, és ez csak az egyik irány volt. Sok embernek az egész nyaralása nem tart ennyi ideig. Az átlagember kénytelen a légiközlekedésre hagyatkozni, ha üzleti útra, vagy nyaralásra indul. A repülés ellenzői szerint túl sokat repülünk, amit helyettesíteni lehetne más utazási módokkal, például buszokkal vagy vonatokkal, ha pedig üzleti tárgyalásokról van szó, akkor akár videóhívásokkal. Ez főként az olyan rövid utakra érvényes, mint például egy New York-Boston, vagy egy London-Párizs járat.

A légiközlekedés jelenleg mindössze az ember által kibocsátott szén-dioxid 2-3 százalékát adja a becslések szerint, de a közeljövőben jelentősen nőhet az arány, a várakozások szerint ugyanis 2037-ban már évi 8,2 milliárd utassal kell számolni.

Ezzel együtt pedig a légiközlekedés által kibocsátott üvegházhatású gázok mennyisége is szignifikánsan növekedni fog. Az olyan fejlődő régiókban, mint Kína vagy India, a növekvő középosztály biztosítja a repülés iránti kereslet növekedését, Európában és az Egyesült Államokban pedig az ultra low cost légitársaságok feltörésével és az erősödő versennyel lesz egyre szélesebb rétegek számára elérhető a repülés.

Lars Andersen Resare több mint 20 éve dolgozik a skandináv légitársaságnál, a Scandinavian Airlines-nál és 2010 óta a légitársaság környezetért felelős vezetője. Szerinte annak fényében, hogy „flight shame” kezd terjedni, át kell alakítania szektorban az üzleti modellt, hogy az biztosítsa a túlélést a jövőben.

A repülés iránti igény növekedése mellett a másik trend, hogy az üzemanyag-hatékonyabb utazási formák felé nő az igény, különösen a fiatalabb utasok körében. Ez pedig érinti a légitársaságok működését is. Ha a légitársaságok nem csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátást, akkor a szabályozó hatóságok meg fogják találni a módját, hogy növeljék a költségeiket. Az esetleges karbonadók mellett a másik veszély, hogy az utazóközönség elpártol, különös tekintettel a vállalati ügyfelekre.

A légiközlekedés hagyományosan egy üzemanyagégető, nagy üvegházhatású-gázkibocsátású iparág, de a szektorszereplők és a kormányzatok már számos lépést tettek a hatékonyság javítása érdekében, amivel csökkentették az utasokra jutó átlagos emissziót. A rossz hír, hogy még messze vagyunk attól, hogy teljesen zöld légiközlekedésről beszéljünk.

Az egyik lehetőség az ökológiai adó, a légitársaságok (és a feltehetőleg emelkedő jegyárakon keresztül) az utasok büntetése a szén-dioxid-kibocsátásért. Az ötlet mögötte az, hogy ez visszaszoríthatja a túlzott utazást. De az ICF tanácsadócég szerint ez kevés lesz, nem lesz elég hatékony. Főleg azért, mert nem arra használják majd fel az adóból befolyó pluszösszeget, amivel javíthatnának a klímahelyzeten, nem kutatás-fejlesztésre megy majd el a zöld energia területén, hanem a többi adóbevétel mellé kerül majd a kalapba. Ezek jellemzően 15 százaléknál kisebb mértékűek, így túlságosan alacsonyak ahhoz, hogy a fogyasztói viselkedést szignifikánsan megváltoztassák. Ha viszont magasabb adót állapítanának meg, az katasztrofális hatással lenne a légiközlekedésre. A magasabb adófizetés hatékonyabb lenne, de a gazdasági következmények fájdalmasak lennének. És nem csak a légiközlekedési szektor érezné meg, de az egész gazdaság, ugyanis a kereskedelem jelentős része is légi úton történik.

A légitársaságok eddig több lépést is tettek annak érdekében, hogy csökkentsék az üzemanyag-használatot. Optimalizálták a menetrendeket, sokan a régebbi gépeiket újabbakra, jobb fogyasztásúra cserélték. Az utasszállítók legújabb generációi, mint az Airbus A350, a Boeing 787 Dreamliner, az Airbus A320neo, a Boeing 737 Max, vagy a kisebb gépek, mint az Airbus A220 vagy az Embraer E2 20 százalékkal jobb üzemanyag-hatékonyságot kínálnak, mint az előző generációk. Bár ez a javulás nem tudja ellentételezni a forgalom növekedésének hatásait az emisszióra, az egy utasra jutó kibocsátás csökkent. A légitársaságok pedig csökkenteni tudják az üzemanyag-költségeiket.

Ha pedig az egész gépet nem is cserélik le, apró változtatásokkal javíthatnak a hatékonyságon, például az American Airlines 4 százalékkal csökkentette az üzemanyag-használatát csak azzal, hogy a szárnyak végére úgynevezett „wingletet” helyezett el, ami javított az aerodinamikai tulajdonságokon. A másik ígéretes trend az alternatív üzemanyagok használata, mint a bioüzemanyag, amely akár 80 százalékkal csökkentheti a szén-dioxid és az egyéb melléktermékek kibocsátását. Ezek nagy gátja jelenleg, hogy egyelőre limitált a kínálat és a termelési kapacitás.

A legnagyobb hatású változást az hozhatja el, ha a belső égésű motorokat lecserélik valami hatékonyabbra. Sok gyártó, a startupoktól kezdve a legnagyobbakig, többek között az Airbus próbálkozik elektromos repülőgépek fejlesztésével, ami drámaian visszavetné az emissziót. De még évekre vagyunk attól, hogy elektromos repülőgépek szállítsák az utasokat a tengerentúlra. A várakozások szerint ezek a technológiák csak a 2030-as években jelenhetnek meg a menetrendszerinti közlekedésben.

Számos opció és technológia körvonalazódik, de az, hogy rövid távon csökkenjen a szektor szén-dioxid-kibocsátása, kétségtelenül nagy kihívást jelent. Még a legújabb repülőgépekkel is nehéz tartani a megfogalmazott célokat. Hiába repkednek ugyanis kisebb fogyasztású repülőgépek, ha a fejlődő piacokon közben robbanásszerűen nő a repülés iránti kereslet. Addig, amíg az alternatív üzemanyagok nem érhetőek el nagy mennyiségben, az elektromos repülőgépek pedig nem állnak be a közlekedésbe, nehéz lesz haladást elérni anélkül, hogy csökkentenénk a repülést. Nem lesz nagy változás, ha az utazóközönség nem mond le a repülésről a klímavédelem érdekében és az lesz, hiába terjed a „flight-shaming”, ez egyelőre nincs hatással a keresletre. Az igazság az, hogy hacsak nem következik be valami drámai változás a repülés iránti keresletben, például egy globális recesszió, vagy az olajár megugrása, a légitársaságok erőfeszítései az emisszió csökkentésére csak marginális hatással lesznek.

