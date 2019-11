Már ma Magyarországra érkeznek a Honvédség vadiúj helikopterei

Elindultak haza Németországból a Honvédség új, H145M típusú helikopterei – jelentette be a fegyveres szervezet Facebook -oldalán. A gépek egy része terv szerint még ma délután Magyarországra érkezik, a teljes, 20 darabos "csomag" leszállítása 2021-re teljesülhet.

Ma szálltak fel a donauwörthi Airbus-üzemből az első H145M többcélú katonai helikopterek, összesen az idei évben négy ilyen gép érkezik majd Magyarországra.

A Honvédség egyik első H145M helikoptere felszáll az Airbus Helicopters donauwörthi üzeméből. Érdekesség, hogy német és magyar felségjellel is ellátták a gépet. Fotó: Magyar Honvédség.

Magyarország 20 H145M helikoptert vásárolt az Airbustól, innentől fogva egészen 2021 végéig folyamatosan érkeznek majd hazánkba az új gépek.

Az egyik legelső magyar megrendelésre készült H145M az első magyar pilótákkal Donauwörthben. Fotó: Portfolio

A H145M egy kifejezetten sokoldalú helikopter: képes ellátni 80%-át azoknak a harci feladatoknak, mint amelyeket a Tiger harci helikopter is el tud látni, cserébe sokkal olcsóbb. Emellett - konfigurációtól függően - képes akár harctéri irányító központként, mentőhelikopterként is funkcionálni és akár hat gyalogos vagy két sérült szállítására is átalakítható.

A típusnak jelenleg még nincs páncélelhárító képessége, a Honvédség viszont az Airbus-szal kötött szerződésben igényelte ezt; a repülési vállalat dolgozik a forgószárnyasok irányított és irányítatlan páncélhárító rakétákkal való felszerelésén is. Az Airbus izraeli gyártmányú Spike-rakétákkal kísérletezik, de nem biztos, hogy a Honvédség is ezt a típust választja majd - mondta el Nagy László ezredes még szeptemberben, amikor az Airbus Helicopters donauwörthi üzemét meglátogattuk.

Magyarország egyelőre a D-2-es generációt rendszeresíti, szó esett a helikoptercsalád további fejlesztéseiről is: a H145-ös következő generációja a D-3-as lesz, civil változata 2020 közepén, katonai változata 2021 közepén készül majd el. A D-3-as fejlesztés elsődleges célja a típus teherbírásának növelése, illetve a fenntartási költségek csökkentése lesz.

Összesen eddig 230 darab H145-öst szállított le az Airbus Helicopters, katonai változatából, a H145M-ből eddig 23 darab állt szolgálatba. Szeptemberi adatok szerint a H145M legnagyobb megrendelője Magyarország 20 darabos "csomagjával", második mögöttünk a német hadsereg különleges alakulata 15 darab már szolgálatban álló gépével, majd a szerb védelmi minisztérium 9 helikopterrel.