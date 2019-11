Ötnapos emelkedő sorozat után ma minimálisan csökkent az amerikai S&P500 részvényindex értéke és a Dow Jones is mérsékelt mínusszal fejezte be a kereskedést, míg a technológia-túlsúlyos Nasdaq enyhe emelkedést produkált.

Vegyesen zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói, ami azt jelenti, hogy mindhárom index a történelmi csúcsa közvetlen közelében zárt ma is. Az S&P500 3120 pont körül, 0,1%-nál is kisebb csökkenést mutatott, a Dow Jones 28 ezer pont alá bukva 0,4%-ot esett.

A legnagyobb elmozdulást (csökkenést) a 30 komponens közül a ma gyorsjelentést közzétevő Home Depot mutatta, hiszen a számai elmaradtak a várttól. A Nasdaq mindezek mellett 0,2%-kal 8570 ponton zárt.