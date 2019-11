Minden egy őrült fogadással kezdődött: új világcsúcsra tör a Tesla

A Tesla 2017-ben Ausztráliában telepítette a világ legnagyobb lítiumion-akkumulátorát. Most azt tervezik, hogy 50 százalékkal megnöveik az akkumulátor-rendszer kapacitását.

Ausztráliában rohamtempóban terjed az alternatív energia, az elmúlt 2 évben az egy főre vetített nap- és szélenergia kapacitás bővülése ötszöröse volt annak, mint ami az Egyesült Államokban, Kínában vagy az Európai Unióban jellemző, a megújulók az ausztrál áramtermelésnek már több mint ötödét teszik ki. Ez a folyamat egyrészt örömteli, hiszen a korábban használt, például szenes erőműveknél környezetbarátabb módon, helyi károsanyag-kibocsátás nélkül termelnek áramot, azonban egy nagyon komoly kockázattal is jár: a hektikusan termelő megújulók destabilizálják a hálózatot, mint ahogy arra az elmúlt években több alkalommal is figyelmeztetett az ausztrál energiapiaci üzemeltető vállalat.

Szélturbinák a Hornsdale szélfarmon Fotó: Carla Gottgens/Bloomberg via Getty Images

A legjobb példa arra, milyen sérülékeny lett az ausztrál villamosenergia-hálózat, a 2016-os nagy áramkimaradás volt Dél-Ausztráliában. 2016 szeptember 28-án olyan vihar érte el az országot, amelyhez fogható 50 évente egyszer csap le, a vihar alatt legalább 80 ezer (!) villámlást regisztráltak, a viharhullámban legalább 2 tornádó is pusztított. Az érintett területeken teljes áramszünetet okozott a vihar, 23 magasfeszültségű villanypóznát, a vezetékek és a hálózati eszközök egy részét rongálta meg. A katasztrófa után több nappal még közel 10 ezer fogyasztónál nem volt áram.

Részben a 2016-os vihar, részben a hektikusan termelő megújulók arányának növekedése miatt döntöttek úgy Ausztráliában, hogy növelik az áramtároló kapacitásokat, ebben pedig az áramtárolásra feltölthető víztározók mellett fontos szerepet szánnak a lítiumion-akkumulátoroknak is, ezeknek a nagy volumenű telepítésében pedig élen jár a Tesla. Az amerikai vállalat egy francia cég, a megújuló energiával foglalkozó Neoen megbízásából telepítette Dél-Ausztráliában a világ legnagyobb akkumulátorát, egy 100 MW kapacitású gigantikus akkucsomagot, amelyet 2017 végén helyeztek üzembe. A projekt nagy fogadás volt egyébként a Tesla részéről, hiszen Elon Musk a Tesla első embere azt vállalta, hogy 100 nap alatt elkészítik és letelepítik az akkumulátort, és ha nem készülnének el időre, akkor a Tesla ingyen adja át a világ legnagyobb lítiumionos tárolókapacitását. A Tesla egyébként könnyedén teljesítette Musk vállalását, közel 60 nap alatt elkészültek.

Hornsdale szélfarm a Tesla akkumulátor-rendszerével Fotó: Carla Gottgens/Bloomberg via Getty Images

A Neoen adatai szerint a 100 megawattos akkumulátor a működése első évében 50 millió dollárt takarított meg a fogyasztóknak, és ez a megtakarítás tovább nő a következő években, amikor az akkumulátor bővítése is megvalósul.

Most jön a fejlesztés következő köre, a Neoen ugyanis bejelentette, hogy 50 százalékkal 150 megawattra növeli a Dél-Ausztráliában lévő lítiumion-akkumulátorát, és már meg is állapodott a projektről a Teslával. A cél továbbra is az, hogy stabilizálják a fogyasztók áramellátását. Az ausztrál kormány is támogatja a projektet, 72 millió ausztrál dollárt nyújt támogatás és hitel formájában.

A Tesla projektje egyébként nem az egyetlen a tervezettek között Ausztráliában, a Neoen egy 900 megawatt kapacitású akkumulátort is tervez Dél-Ausztráliában, azt az egységet nap- és szélerőmű farmokhoz illesztenék. Globálisan is nagy a verseny a gigantikus akkumulátorok között, idén márciusban a Florida Power and Light Company bejelentette, hogy megépíti a világ legnagyobb akkumulátor-rendszerét, amely 409 megawatt kapacitású lesz, és 2021-ben készül el.

Címlapkép: Carla Gottgens/Bloomberg via Getty Images