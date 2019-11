Helyet keres, és be is parkol a magyar fejlesztésű önvezető autós rendszer

Ács András Cikk mentése Megosztás

Az AImotive, a HERE Technologies és a Vodafone Magyarország kilenc hónapos együttműködésük eredményeképpen skálázható automata parkolási megoldást hozott létre.



A prototípus járművek olyan technológiai fejlesztésekkel rendelkeznek, amelyet autógyártók és autóipari beszállítók használhatnak majd. A kísérleti autók Budapest több mélygarázsában képesek emberi beavatkozás nélkül szabad helyet keresni és biztonságosan leparkolni. Az automatizált vezetési funkciókat az AImotive aiDrive AI-alapú szoftvere biztosítja, amelyet több nemzetközi autóipari szereplővel együtt dolgozva fejleszt a magyar cég. A HERE Technologies a mélygarázsok térképét készítette, a Vodafone parkolószenzorai pedig a parkolóhelyek foglaltságát jelzik a rendszernek, a szolgáltató Keskenysávú-IoT hálózatán keresztüli kommunikációval.



A térképeket, beleértve a parkolóhely-információkat is a Vodafone mobilhálózatán keresztül tölti le az autó szoftvere a mélygarázsok bejáratánál. Ennek köszönhetően a térképek mindig naprakészek, és a sofőrök még kiszállás előtt megtudhatják, hogy járművük hol fog parkolni. A járműveket az aiDrive a beérkező szenzoradatok alapján a szabad parkolóhelyeket és a térképet felhasználva vezeti a mélygarázsban, és új helyet keres, ha az eredetileg kiválasztott parkolót útközben elfoglalták.







A cikk és a videó megjelenését a Vodafone Magyarország támogatta.