Két magyar részvényt is kiütöttek!

Két hazai részvény, a Nutex és a NordTelekom árfolyama is napi limittel, 20 százalékkal emelkedett ma.

Alapvetően profitrealizálást látunk ma a világ tőzsdéin, reggel az ázsiai tőzsdék is lefordultak, és ma nap közben a vezető európai részvényindexek is mérsékelten esnek, a BUX is kis mínuszban áll, azonban van két magyar részvény, amelyik napi limittel emelkedik.

Az egyik a Nutex, amelyik most már napok óta ralizik, itt a sztori az, hogy idén december 6-án közgyűlést tart a vállalat, ahol a cég szempontjából fontos kérdésekben döntenek a részvényesek. Többek között

a Nutex akvizíciós stratégiájáról,

a társaság részvénystruktúrájának egyszerűsítéséről,

az alaptőke felemeléséről,

saját részvény visszavásárlásról.

Ezek közül a jövőbeni akvizíciók és a tőkeemelés a legizgalmasabb pont, amely kapcsolódik is egymáshoz. A közgyűlési meghívóban az szerepel, hogy az igazgatóság azt javasolja, hogy akár vásárlással, akár a társaság alaptőkéjének zárt körben történő felemelése során a tőkeemelő(k) által rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában a Nutex jelenlegi méretét akár jelentősen meghaladó értékű eszközök tulajdonjogát szerezze meg, melynek következtében a társaság akár teljesen új reálgazdasági tevékenységgel működne tovább. A tőkeemelés járhat azzal, hogy a tőkeemelő(k) a Nutexben jelentős, akár többségi részesedést is szerezhet(nek). Idén december 5-ig a Nutex alaptőkéjét egy vagy több alkalommal, zárt körben, vagy nyilvánosan, de összesen legfeljebb 30 milliárd forintra is felemelhetik. (ebben semmi garancia nincs, de arra nyilvánvalóan alkalmas, hogy megmozgassa a befektetők fantáziáját).

A másik papír a NordTelekom, amelyik szintén 20 százalékot emelkedett ma, itt hírt egyelőre nem látunk, elképzelhető, hogy csak a Nutex farvizén találták meg a befektetők, elindították a ralit, és most sokan újabb nagy sztorira számítanak.

A forgalom egyébként kiemelkedő, a Nutex a második legforgalmasabb részvény a BÉT-en, már 530 millió forint értékben kereskedtek a részvényekkel, miközben az idei átlagforgalom csupán 10 millió forint, és bőven vannak olyan napok is, amikor csak néhány tízezer forint értékben kereskednek Nutex-részvényekkel. A NordTelekokmban az idei átlagforgalom 11,7 millió forint, az elmúlt napokban azonban többszázmilliós volt a forgalom, tegnap közel 510 millió forint értékben kereskedtek NordTelekommal, de ma is lepörgött már közel 150 millió forintnyi részvény.

Egyébként terjed az őrület, az elmúlt percekben a FuturAquát is megtépték, már 12 százalék pluszban is állt az árfolyam.

Ezek mellett szinte már eltörpül az Est Media, a CIG Pannónia és a 4iG közel 4 százalékos emelkedése.