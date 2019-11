Minden korábbinál nagyobb költségvetés felett rendelkeznek a világ nagy cégeinek informatikai vezetői

Örülhetnek a világ nagy cégeinek informatikai vezetői, hiszen a technológiai robbanás miatt minden korábbinál nagyobb költségvetés felett rendelkeznek – derül ki az idei KPMG Harvey Nash CIO kutatásából. Ezzel párhuzamosan CIO-k mind több beleszólást engednek másoknak az informatikai döntéshozatalba, és menedzsment jogokat adnak a részlegen kívüli területeknek, ami a fejlesztések szempontjából szükségszerű, de kockázatos jelenség.

Furcsa kettősség jellemzi az elmúlt években az informatikai fejlesztések világát. A vállalati informatikai fejlesztések költségvetése soha nem látott ütembe bővül, miközben az ilyen projektek tervezése és vezetése mind jobban eltávolodik a cégek IT részlegeitől és annak vezetőitől. A maga módján mindkét folyamat érthető, mégis feszül itt egy ellentmondás, amelynek károsultja az információbiztonság lehet.

A felmérésben a világ több mint 3600 IT felsővezetője (CIO, Chief Information Officer) adott választ a kérdésekre, ők összesen 250 milliárd dollár IT költés felett őrködnekévente. Ez a világ legnagyobb ilyen jellegű felmérése, amely immár 21. alkalommal készült el.

Ami a jelenség első részét illeti, hosszú évek óta látszik, hogy az IT-stratégia és az üzleti stratégia egyre kevésbé különíthető el egymástól, az egyedül célravezető megoldás a technológia vezérelt üzleti stratégia kidolgozása. Ez azonban nem mehet végbe anélkül, hogy az informatika ne vonná be az üzleti területeket a fejlesztésekkel kapcsolatos tervezésbe, döntéshozatalba és menedzsmentbe.

Nem véletlen, hogy az IT vezetők 63 százaléka enged ki a kezéből ilyen jogokat más területek számára. A nyitással egy időben látványosan megugrott a technológiai fejlesztések költségvetése, és ez még a nem kifejezetten technológia orientált szektorokban is megfigyelhető. A jelenség mögött az állhat, hogy a régi típusú IT-részlegekkel szembeni bizalmatlanságot egy nyitott IT részleg könnyen áthidalja azzal, hogy bevonja a döntésekbe az üzleti területeket, és megosztja velük a fejlesztési források egy részét.

A KPMG kutatása egyértelműen azt mutatja, hogy azok a sikeres cégek, amelyek a technológiai döntéseket az üzleti vezetők kezébe adják és összekapcsolják a back office funkciókat a fő tevékenységgel és a front office feladataival. Ezek a cégek képesek fogyasztó központú, jól vezetett, és a környezetükkel jól együttműködő társaságokká válni, olyanokká, ahol a technológia nem csupán a kiadások visszafogásában játszik szerepet, hanem a bevételek növelésében is.

Mindez a számok szintjén is tetten érhető. Azok a cégek, amelyek a CIO-juk szerint hatékonyan, vagy nagyon hatékonyan állítják az új technológiákat a vállalati stratégai szolgálatába szignifikánsan nagyobb árbevétel növekedésről, magasabb eredményről, jobb ügyfél elégedettségről, és számottevően rövidebb termékfejlesztési és piacra jutási időkről (time to market) számolnak be.

Még az egyébként hatékonyságra és takarékosságra törekvő vállalatok is jelentősen növelték technológiai befektetéseiket, vagyis azt mondhatjuk, hogy bármi is legyen a probléma, a technológia megoldást jelent rá. A növekedést a kibervédelem, az adatelemzés, az automatizáció, illetve az üzleti transzformációs projektek hajtják. Kényszerré vált a fogyasztóhoz való közelebb kerülés, és ez a kisebb és az óriási szervezeteket egyaránt érinti.

A mesterséges intelligencia viszont még mindig inkább egy kívánság csupán, a vállalatok alig 16 százaléka használja érdemben. Csakhogy ez gyorsan megváltozhat, a CIO kutatásban megszólaló felsővezetők többsége szerint a munkaerő 10 százaléka öt éven belül kiváltható automatizációval, de a cégek harmada szerint ez 20 százalékig is elmehet. Bár az IT vezetők csaknem 70 százaléka szerint a munkahelyek száma nem csökken, az új feladatkörök száma kompenzálni fogja a kiesőkét, a hezitálók mégis azt veszik majd észre, hogy az átlagos működési költségük magasabb lesz, mint a mesterséges intelligenciát használó versenytársaiké.

Gyors változások, újraosztott szerepek, új tényezők és átalakuló kockázati térkép. Ez jellemzi ma a vállalati IT piacot. Teljesen mindegy, hogy a névjegykártyán CIO, CTO, CDO van, a tapasztalat azt mutatja, hogy ebben a környezetben az agilitásnak, sebességnek óriási szerepe van. A sikeres IT vezetők ezt úgy érhetik el, ha a kontroll helyett befolyásra törekszenek, és minél inkább összefonódnak az üzleti gondolkodással. A legtöbb vállalat ma már “átokként” tekint a hagyományosan működő IT részlegre, ettől a bélyegtől kell tudni megszabadulni.

Takács Tibor, a KPMG vezető IT tanácsadója.