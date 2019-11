Egyre több lesz a prémium bankkártya a magyar piacon

Mit gondol, miért épp most jött el a prémium célcsoportra szabott kártyák ideje Magyarországon?

Úgy látjuk, hogy van egy piaci trend, mindenki szegmentál, vagyis igyekszik minél jobban azonosítani az ügyfeleit és az ezekre jellemző közös vonásokat. Közben az is látszik, hogy a különböző ügyfélköröknek megnőttek az igényei, ez a két folyamat pedig mostanra összeért, ezért is volt időszerű egy ilyen prémium kártya bevezetése.

Ezek szerint tehát a magyar piacon kifejezetten van igény a prémium banki termékekre, így a prémium bankkártyákra is?

Igen, van ilyen szegmens. A prémium ügyfelek olyan kiszolgálást és szolgáltatásokat várnak, melyért hajlandóak többet is fizetni, amennyiben ezek tökéletes ügyfélélményt biztosítanak, vagy olyan más előnyt, amely megkönnyíti a tudatosan élt mindennapjaikat.

Ingyen vehetnek fel készpénzt az automatákból, és díjmentes, soron kívüli kártyagyártásra jogosultak. Emellett külföldi utazásnál a kártya már az indulástól megkülönböztető kényelmet biztosít, mivel a kártyabirtokos és utastársa a budapesti nemzetközi repülőtéren gyorsítósávon mehetnek át a biztonsági ellenőrzésen, majd ezt követően korlátlanul és díjmentesen használhatják a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Mastercard váróját.

A Papp László Sportarénában szintén sorban állás nélkül lehet bejutni egy aktuális programra és koncert előtt a Mastercard Premium Lounge-ban feltöltődni. Vagyis olyan szolgáltatásokat kap az ügyfél, amelyekkel időt nyerhet és kényelmesebbé teszi az élményt, ez pedig több kutatás alapján is kifejezetten fontos a kliensek számára.

Hogyan zajlik egy bankkártya fejlesztési folyamat? Mennyire dolgoznak együtt a kibocsátó pénzintézettel?

Napi szinten dolgozunk együtt a pénzügyi szolgáltatókkal, így az MKB Bankkal is, hiszen fizetéstechnológiai cégként az a feladatunk, hogy olyan szolgáltatásokkal rukkoljunk elő, amelyek elégedettebbé teszik az ügyfeleiket. Az MKB számára mindig is kiemelten fontos volt a prémium szegmens, teljesen egyértelmű volt, hogy ezt a vonalat kell tovább erősíteni.

A terméknél pedig maga a csomag a fontos. Vannak olyan országok, ahol presztízskérdés, hogy valakinek van-e arany- vagy platinaszínű dombornyomott bankkártyája. Nálunk ez még nem jellemző, nagyon kevés magyar igényel csak a külalak miatt prémium bankkártyát.

Mennyire vannak tisztában azzal az ügyfelek, hogy milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe a kártyával?

A tudatos fogyasztói magatartás terén van még hová fejlődnünk, sokan nincsenek tisztában azzal, milyen előnyöket élvezhetnek a bankkártyájuk használatával. Mondok egy példát: a repülőtér Mastercard várójába sokkal többen mennek be, mint ahányan a gyorsítósávot használják a biztonsági ellenőrzésnél. Pedig akinek jó a kártyája a váróba, az automatikusan mehet a gyorsítósávon is.

Ez egy új szolgáltatás, a banknak és nekünk is még meg kell tanulnunk arról, hogy miként edukáljuk az ügyfeleket, hogyan tudatosítsuk bennünk, hogy többek között ez is egy olyan prémium szolgáltatás, amit ők a bankjuktól kapnak. A lényeg, hogy nem csak magának a terméknek kell prémiumnak lennie, de a kiszolgálásnak is.

A Mastercardnak márkaépítés szempontjából mennyire fontos, hogy a World Elite bankkártyához hasonló termékekkel jöjjön elő?

Ez prioritás, az elkövetkező 3-5 évben a prémium szegmenst fejleszteni kell és ezt egy bank nem feltétlenül tudja egyedül végig csinálni. Úgy gondolom, nem az a lényeg, hogy sok prémium termék legyen elérhető, hanem az, hogy ami van, az valóban magas presztízs értékű legyen, exkluzív kapcsolódó szolgáltatásokkal.

Dolgozunk azon, hogy ezt a prémium élményt hogyan lehet megvalósítani a digitális környezetben is. A szolgáltatás színvonalát emeljük folyamatosan, az a legfontosabb, hogy eltaláljuk, hogy a prémium ügyfeleknek mire van igényük.

Érdekes például, hogy egy időben a fogyasztóknak fontos volt, hogy hogy néz ki a kártya, ez aztán változott. Most ismét érdemes erre is figyelni, ugyanis ez egy jó lehetőség, hogy a bank fizikálisan is megmutassa az értékeit. Az új kártya megjelenésében is különleges, a pénzintézet grafikai csapata által tervezett plasztik a magyar díszítőművészet elemeit hordozza.

Több tájegység motívumai jelennek meg a kártyákon, például Beregi keresztszemes, Mezőkövesdi matyó vagy Erdélyi varrottas írásos. Ennek üzenete van, épp ezért fontos, hogy az üzenet hordozó eszköze is ehhez illeszkedjen.

