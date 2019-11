Jól lehúzták a Tesla Cybertruckját

Az elemzők nem nagyon voltak odáig a Tesla legújabb autójától:

Nem csak az elemzők, a befektetők sem nagyon örültek a Cybertrucknak, a Tesla árfolyama több mint 6 százalékot esett a bemutató után, igaz, a cég modelljeinek bemutatója előtt jellemzően emelkedik, utána viszont esik az árfolyam.

Egyébként az elemzők véleménye egy dolog, a vásárlóké meg egy másik, eddig már 146 ezer Cybertruckot rendeltek meg, messze felülmúlva a várakozásokat:

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor