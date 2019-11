Tovább növelheti részesedését a kínai nagybefektető a Daimlerben

A kínai BAIC csoport azt követően, hogy nyílt piaci vásárlásokkal öt százalék fölé emelte a Daimlerben a részvénypakettjét, jelezte szándékát, hogy tovább növelné részesedését a német autógyártóban.

A kínai BAIC autógyártó idén májusban jelentette be, hogy még szorosabbra fűzné kapcsolatát a Daimlerrel, ezért részesedést vásárolna a német autógyártóban, majd a kínai cég júliusban már arról tett közzé tájékoztatást, hogy 5 százalékos részesedést vásárolt a Daimlerben.

A Daimler pénteken jelentette be az értékpapír felügyeletnek, hogy a BAIC 5,23 százalékos szavazó részesedésre tett szert közvetlen és közvetett részvénytulajdonlás révén. A BAIC a HSBC pénzintézet közreműködésével növelte meg részvénytulajdonát a Daimlerben. A Daimler szóvivőjének hétfői közleménye szerint a HSBC-től kapták a tájékoztatást a szavazó részvénypakett öt százalék fölé emelkedéséről. A BAIC nem kommentálta az értesülést.

A BAIC csoport (Beijing Automobile Group Co Ltd) tőzsdén jegyzett autóipari érdekeltsége, a BAIC Motor Corp Ltd., a Daimler kínai közös vállalati partnere október közepén jelezte egy befektetői konferencián, hogy mind a BAIC, mind a Daimler a részvénytulajdonlás kölcsönös növelésére törekszik.

A Reuters még márciusban belső vállalati forrásoktól úgy értesült, hogy a Daimler megbízta a Goldman Sachs bankházat, vizsgálja meg részesedése növelésének lehetőségeit a hongkongi tőzsdén jegyzett BAIC autógyárban. Szintén a Reuters számolt be az igén augusztusban belső forrásokra hivatkozva a két cég tervéről a haszongépjárműveket gyártó Foton Daimler Automotive (BFDA) közös vállalat üzemeinek felújítására Mercedes-Benz márkájú teherautók gyártásához.

A BAIC a Daimler fő vegyes vállalati együttműködő partnere Kínában. Közös vállalatuk a pekingi Beijing Benz Automotive vállalat Mercedes-Benz modelleket gyárt.

A Daimler legnagyobb részvényese, a 9,69 százalékos részvénypakettel rendelkező szintén kínai Zhejiang Geely Holding Group autóipari csoport szóvivője közölte: "hosszú távú kapcsolat fenntartásában vagyunk érdekeltek a Daimlerrel. Nem reagálunk minden spontán hírre. Támogatjuk a Daimler vezetőségének üzleti stratégiáját".

A Geely még 2018 elején vásárolta fel közvetítők révén a birtokában lévő Daimler részvényeket. A befektetés közvetlen eredményeként a Geely és a Daimler Kínában fogja gyártan az elektromos Smart modellek következő generációját. A kínai Geely a tulajdonosa a Volvo autógyárnak is. A BAIC a Daimler mellett még a dél-koreai Hyundai Motor vállalattal folytat együttműködést.

A Daimler 2,3 százalékkal került ma feljebb, az árfolyam ezt követően a korábbi erősödés egy részét ledolgozta, a német autógyártó részvényei 1,5 százalékot emelkedtek ma.