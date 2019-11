9500 fős létszámleépítés az Audinál Németországban

Hónapok óta érkeznek a hírek arról, hogy az Audinál masszív átalakítások jönnek, amelynek része lesz egy nagyobb létszámleépítés is. A Handelsblatt úgy tudja, 9500 fővel csökkentik az alkalmazotti létszámot Németországban.

Leépít az Audi

A német Handelsblatt úgy tudja, hogy 9500 fővel csökkenti az alkalmazotti létszámot Németországban az Audi. A létszámleépítés egy átfogó átstrukturálás része. A leépítések után az ingolstadti és a neckarsulmi üzemben dolgozó közel 50 ezer alkalmazottnak foglalkoztatási garanciát adnának 2029-ig. Az Audi azt tervezi, hogy a leépítéssel párhuzamosan 2000 új munkahelyet is létrehoz, elsősorban jövőorientált szegmensekben.

Az Audi nem erősítette meg a német lap információit. A Handelsblatt úgy tudja, hogy jelenleg a német üzemekben dolgozó alkalmazottakat informálja a cég vezetése.

Volt már előszele

A dízelbotrány érzékenyen érintette az Audit, a cég modelljeinek értékesítése nem a vártnak megfelelően alakult, az üzemek kihasználtsága sem volt optimális, ezért már korábban is átszervezéseket tervezett a vállalat menedzsmentje. Két hete jelentették be, hogy a neckarsulmi üzemben az éjszakai műszakot teljesen megszüntetik, a lépésre azért volt szükség, mert az A6/A7 eladásai nem a terveknek megfelelően alakultak. Az ott foglalkoztatott 17 ezer dolgozóból ez a lépés 250 dolgozót érintett.

Távoli álláspontok

A hét elején a Handelsblatt még arról írt, hogy 5000 fős leépítés jöhet az Audinál, erről egyeztet a munkaadói és a munkavállalói oldal. Ez alapján lényegesen nagyobb leépítés jön, mint amire számítani lehetett. A hét elején egyébként még úgy tűnt, hogy nagyon távol vannak egymástól a két oldal elképzelései, a munkavállalók évekre szóló foglalkoztatási garanciát akartak, ha igazak a legfrissebb információk, akkor ezt meg is kapták. A munkavállalókat képviselő szakszervezet azt is szerette volna, ha nem kerül sor elbocsátásokra, hanem fokozatosan történik meg a leépítés, korai nyugdíjazásokkal és azzal, hogy a megüresedő pozíciókat már nem töltik be.

Új vezér

Az Audi problémái miatt a cég korábbi vezérét, az év elején érkezett Bram Schotot is leváltották, helyére egy korábbi BMW-menedzser, Markus Duesmann érkezik, a vezércserére jövő év áprilisban kerül sor.

