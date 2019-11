A Tesla Cybertruckja lenyomta a Ford pickupját, de még nincs vége a harcnak

A Tesla legújabb, múlt pénteken bejelentett pickup modellje egy videóban dombnak felfelé elhúz egy Ford F-150-es pickupot, az Elon Musk által tweetelt videó hamar letarolta az internetet, máris több mint 12 milliószor megtekintették.

Csakhogy a Ford egyik felsővezetője, Sundeep Madra nem sokkal később azzal vádolta meg a Teslát, valójában nem almát hasonlítottak össze almával, ugyanis a Tesla kétmotoros verzióját, amely 49 900 dollárba kerül, egy 30 ezer dolláros, nem összkerék meghajtású 2018-as modellel állították párba. Ezért Muskot egy újabb összecsapásra hívták ki, amelyben már almát hasonlítanak össze almával, Musk pedig el is fogadta a kihívást. Már akár jövő héten megláthatjuk, melyik modell nyer az egyenlő feltételek mellett megrendezett versenyben.

hey send us a cybertruck and we will do the apples to apples test for you @elonmusk